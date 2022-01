Tanz­ver­an­stal­tun­gen sind zur Zeit unter­sagt, Tan­zen an sich aber nicht. Die evan­ge­li­sche Stu­die­ren­den­ge­mein­de Bam­berg lädt am kom­men­den Sonn­tag, den 23. Janu­ar ab 19 Uhr zu zwei Stun­den Elek­tro­mu­sik mit gemein­sa­men Lau­schen und Tan­zen im Live-Stream per Zoom ein. Dazwi­schen gibt es einen kur­zen Impuls von Pfar­re­rin Sabri­na Kie­l­on. An den Plat­ten­tel­lern DJ Chris Slim. Das Gan­ze fin­det als Live-Stream in einer Zoom-Video­kon­fe­renz statt. Die Zoom-Zugangs­da­ten fin­den sich ab Sonn­tag auf der Home­page der ESG-Bam­berg: www​.esg​-bam​berg​.de