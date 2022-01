Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bamberg

HALL­STADT, LKR. BAM­BERG. Ein tat­ver­däch­ti­ges Die­bes­duo geriet am Sams­tag­abend ins Visier des Laden­de­tek­tivs eines Ver­brau­cher­mark­tes in Hall­stadt. Wäh­rend von einem der bei­den Beschul­dig­ten noch jede Spur fehlt, konn­te der ande­re fest­ge­nom­men und auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg einem Rich­ter vor­ge­führt wer­den. Er befin­det sich jetzt in Untersuchungshaft.

Gegen 17.40 Uhr erreg­te einer der bei­den Män­ner durch auf­fäl­li­ge Ver­hal­tens­wei­sen im Markt in der Emil-Kem­mer-Stra­ße die Auf­merk­sam­keit des Detek­tivs. Da der Mit­ar­bei­ter eine Dieb­stahls­hand­lung jedoch nicht unmit­tel­bar beob­ach­ten konn­te, hielt er sich zunächst im Hin­ter­grund und folg­te dem Ver­däch­ti­gen auf den Park­platz, wo die­ser sein Die­bes­gut in einem abge­stell­ten Fahr­zeug ver­stau­te. Dort hielt sich auch der 17-Jäh­ri­ge aus der Ukrai­ne auf. Bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei such­ten die bei­den jedoch zunächst uner­kannt das Weite.

Rund andert­halb Stun­den spä­ter gelang Zivil­fahn­dern der Zen­tra­len Ein­satz­dien­ste Bam­berg dann zumin­dest die Fest­nah­me des jugend­li­chen Tat­ver­däch­ti­gen. Der bis­lang Unbe­kann­te, der im Vor­feld der Fest­nah­me im Ver­brau­cher­markt hoch­prei­si­ge Kos­me­tik­ar­ti­kel stahl, blieb jedoch verschwunden.

Nach­dem auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft Bam­berg das Auto der bei­den Män­ner sicher­ge­stellt und geöff­net wur­de, för­der­te die anschlie­ßen­de Durch­su­chung Die­bes­gut, vor­nehm­lich hoch­prei­si­ge Alko­ho­li­ka sowie Kos­me­tik- und Elek­tro­ar­ti­kel aus zahl­rei­chen wei­te­ren Geschäf­ten, zu Tage. Der Gesamt­wert der auf­ge­fun­de­nen Beu­te, die der Jugend­li­che zusam­men mit sei­nem nach wie vor flüch­ti­gen Mit­tä­ter in den letz­ten Tagen gemacht haben soll, beläuft sich auf meh­re­re Tau­send Euro. Über­dies lagen gegen den 17-Jäh­ri­gen gleich meh­re­re Fahn­dungs­aus­schrei­bun­gen vor.

Er ver­brach­te die fol­gen­de Nacht im Poli­zei­ge­wahr­sam, bevor er am Sonn­tag­vor­mit­tag vor den Ermitt­lungs­rich­ter trat. Die­ser erließ auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bam­berg Haft­be­fehl und sitzt jetzt in einer Justiz­voll­zugs­an­stalt ein.

Die wei­te­ren Ermitt­lun­gen, ins­be­son­de­re die Fahn­dung nach dem bis­lang immer noch flüch­ti­gen zwei­ten Tat­ver­däch­ti­gen, führt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land in Abstim­mung mit der Staats­an­walt­schaft Bamberg.