Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

38-jäh­ri­ger Mann steigt in Alt­klei­der-Con­tai­ner ein

BAM­BERG. Am Sonn­tag­nach­mit­tag kurz nach 16.00 Uhr wur­de in der Löwen­stra­ße ein 38-jäh­ri­ger Mann von einem auf­merk­sa­men Zeu­gen dabei beob­ach­tet, wie er in einen Alt­klei­der-Con­tai­ner stieg. Beim Ein­tref­fen der Poli­zei konn­te der Mann gestellt wer­den. Er muss sich straf­recht­lich wegen ver­such­ten Dieb­stahls verantworten.

Erneut Alt­klei­der-Die­be gestellt

BAM­BERG. Am Sonn­tag­abend gegen 20.30 Uhr wur­de die Poli­zei erneut von einem Zeu­gen dar­über infor­miert, dass in der Moos­stra­ße zwei Män­ner zwei Säcke mit Alt­klei­der aus einem Con­tai­ner ent­nah­men. Die bei­den Täter im Alter von 16 und 20 Jah­ren konn­ten eben­falls von ver­stän­dig­ten Poli­zei­strei­fen fest­ge­nom­men wer­den. Auch sie müs­sen sich wegen Dieb­stahls verantworten.

Poli­zei sucht Geschädigte

BAM­BERG. Am Sams­tag­abend zwi­schen 23.30 Uhr und 23.45 Uhr befuhr ein Audi-Fah­rer in der Lan­ge Stra­ße ver­bots­wid­rig den lin­ken Fuß- und Rad­weg und gab dort Gas, so dass ein Fuß­gän­ger zur Sei­te sprin­gen muss­te. Zwei wei­te­re Per­so­nen muss­ten dem Auto­fah­rer eben­falls aus­wei­chen, um einen Zusam­men­stoß zu verhindern.

Die Poli­zei sucht unter Tel.: 0951/9129–210 Zeu­gen bzw. Geschä­dig­te, die den Vor­fall beob­ach­tet haben oder geschä­digt wurden.

Schwe­stern hat­ten Rausch­gift einstecken

BAM­BERG. Am Mon­tag­früh kurz vor 01.30 Uhr wur­den in der Wun­der­burg zwei jun­ge Frau­en im Alter von 33 und 36 Jah­ren einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei wur­de fest­ge­stellt, dass die jün­ge­re der bei­den eine gerin­ge Men­ge Rausch­gift weg­ge­wor­fen hat­te. Zudem hat­te sie noch in einem Pla­stik­be­häl­ter ver­steckt wei­te­res Rausch­gift in ihrer Kapu­ze ein­stecken. Die 36-Jäh­ri­ge hat­te zudem ein Rausch­gif­tu­ten­sil in einer Tasche depo­niert. Die Schwe­stern müs­sen sich wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­setz straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on BAMBERG-LAND

Ver­kehrs­un­fäl­le

MISTEN­DORF. Mit hef­ti­gen Kopf­schmer­zen muss­te am Sonn­tag­vor­mit­tag ein 30-Jäh­ri­ger nach einem Fahr­rad­sturz durch den Ret­tungs­dienst ins Kran­ken­haus ein­ge­lie­fert wer­den. Beim Ein­bie­gen vom Flur­weg in die Haupt­stra­ße rutsch­te das Vor­der­rad des Rades weg, so dass der Mann auf die Fahr­bahn stürzte.

Son­sti­ges

HALL­STADT. Zu einer Sach­be­schä­di­gung wur­de am Sonn­tag­mor­gen eine Poli­zei­strei­fe in den Bir­ken­weg geru­fen. Dort konn­te ein Mann ange­trof­fen wer­den, der erheb­lich alko­ho­li­siert war und gewalt­sam ver­sucht hat­te, die Tür zu einem Gar­ten zu öff­nen. Zuvor war der 44-Jäh­ri­ge in einer Tank­stel­le in der Bam­ber­ger Stra­ße. Dort betrat er die Räum­lich­kei­ten ohne Mund-Nasen-Bedeckung und bedrohte/​beschimpfte eine Ange­stell­te. Anschlie­ßend fuhr er laut Zeu­gen ohne Helm mit einem Klein­kraft­rad davon. Einen Alcotest ver­wei­ger­te der Mann, wor­auf­hin eine Blut­ent­nah­me ange­ord­net wur­de. Da sich der „Alko­hol­sün­der“ äußerst aggres­siv ver­hielt, muss­te er anschlie­ßend in Sicher­heits­ge­wahr­sam genom­men werden.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Kon­trol­le war „ergie­big“

Bam­berg. Erkenn­bar unter Dro­gen­ein­fluss stand am Frei­tag­vor­mit­tag der 36jährige Fah­rer eines BMW als er auf der A 73, im Bereich der AS Bam­berg-Ost, von Schlei­er­fahn­dern der Ver­kehrs­po­li­zei kon­trol­liert wur­de. Bei der Durch­su­chung wur­de zudem eine gerin­ge Men­ge Rausch­gift auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt. Einen Füh­rer­schein hat der Mann nicht. Die Wei­ter­fahrt wur­de unter­sagt und eine Blut­ent­nah­me durch­ge­führt. Anzei­gen wegen der Dro­gen­fahrt, ille­ga­len Dro­gen­be­sitz und Fah­ren ohne Fahr­erlaub­nis fol­gen. Sei­ne 33jährige Bei­fah­re­rin hat­te einen gefälsch­ten Impf­pass dabei, der eben­falls sicher­ge­stellt wur­de. Wie ihre Über­prü­fung ergab, geht sie einer nicht gemel­de­ten Beschäf­ti­gung nach und bezieht unbe­rech­tigt Sozi­al­lei­stun­gen. Sie wird wegen Urkun­den­fäl­schung und Betrug ange­zeigt und muss­te auf Anord­nung der Staats­an­walt­schaft die Zah­lung einer Sicher­heits­lei­stung im unte­ren vier­stel­li­gen Euro-Bereich erbringen.

Von Fahr­bahn abgekommen

Strul­len­dorf. Aus Unacht­sam­keit kam am Sonn­tag­abend der 53jährige Fah­rer eines VW auf der A 73, Rich­tung Nor­den, nach rechts von der Fahr­bahn ab, über­roll­te einen Leit­pfo­sten und kol­li­dier­te mit der Böschung. Es ent­stand kein Fremd­scha­den. Der Sach­scha­den am Pkw beläuft sich auf rund 2000 Euro.

Stadt Bay­euth / Poli­zei­prä­si­di­um Oberfranken

Zuge­schla­gen und Bar­geld erbeutet

BAY­REUTH. Wegen eines Raub­de­likts müs­sen sich zwei 15-Jäh­ri­ge aus Bay­reuth jetzt vor Gericht ver­ant­wor­ten. Sie schlu­gen auf einen 39-jäh­ri­gen Mann ein und gelang­ten so an eine nied­ri­ge Bar­geld­sum­me. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Sonn­tag­mor­gen, kurz nach 8 Uhr, traf der Mann aus dem nörd­li­chen Land­kreis Kulm­bach in der Funck­stra­ße auf die zwei Jugend­li­chen. Einer der bei­den for­der­te den 39-Jäh­ri­gen auf, ihm Geld aus­zu­hän­di­gen, was die­ser ver­wei­ger­te. Jetzt trat der zwei­te Täter von hin­ten an den Mann her­an und schlug ihm mit einer Metall­stan­ge auf den Hin­ter­kopf. Der Schlag zeig­te Wir­kung und die bei­den Täter erbeu­te­ten einen mitt­le­ren zwei­stel­li­gen Euro­be­trag. Der Geschä­dig­te, der glück­li­cher­wei­se mit ver­gleichs­wei­se leich­ten Ver­let­zun­gen davon kam, ver­stän­dig­te umge­hend die Polizei.

Auf­grund der Per­so­nen­be­schrei­bung gerie­ten die bei­den jun­gen Tat­ver­däch­ti­gen rasch ins Visier der Ermitt­ler. Als die Beam­ten der Poli­zei Bay­reuth-Stadt die bei­den an ihrer Wohn­an­schrift in einem Wohn­heim auf­such­ten, fan­den sie neben dem Tat­werk­zeug auch das geraub­te Bar­geld. Die Ord­nungs­hü­ter nah­men die Jugend­li­chen umge­hend fest und über­ga­ben sie an die Bay­reu­ther Kri­mi­nal­po­li­zei, die die wei­te­ren Ermitt­lun­gen über­nom­men hat. Über die zu erwar­ten­de Stra­fe müs­sen jetzt die Justiz­be­hör­den entscheiden.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

Son­sti­ges

Wei­lers­bach. Sonn­tag­nacht wur­de auf der B470 im Bereich Wei­lers­bach eine Laser­mes­sung durch­ge­führt. Hier­bei kommt auf drei Auto­fah­rer eine Anzei­ge wegen zu schnel­len Fah­rens zu. Spit­zen­rei­te­rin war im 70er Bereich eine 21-jäh­ri­ge Audi­fah­re­rin aus dem Land­kreis Bay­reuth, die mit 100 km/​h unter­wegs war.

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Gleich zwei Unfäl­le ver­ur­sacht und geflüchtet

ALTEN­KUNST­ADT-STRÖS­SEN­DORF, LKR. LICH­TEN­FELS. Am Sonn­tag­abend befuhr eine 22-Jäh­ri­ge mit ihrem wei­ßen VW Golf die Mark­gra­fen­stra­ße in Strös­sen­dorf. Als sich die jun­ge Frau bereits in der Eng­stel­le befand, kam ihr ein blau­er Ford Focus ent­ge­gen und streif­te ihren Golf. Anschlie­ßend fuhr der Unfall­ver­ur­sa­cher davon, ohne sich um den ange­rich­te­ten Scha­den in Höhe von ca. 3.000 Euro zu küm­mern. Wäh­rend sei­ner Flucht beschä­dig­te der Ford-Fah­rer noch einen Renault Clio, der in der Stra­ße „Am Schloss“ geparkt war. An die­sem Auto ent­stand ein Sach­scha­den von etwa 1.000 Euro. Auf­grund der Zeu­gen­aus­sa­ge der VW-Fah­re­rin, die sich das Kenn­zei­chen notier­te, konn­te der Hal­ter und Fah­rer des Ford schnell ermit­telt wer­den. Es han­del­te sich um einen 60-jäh­ri­gen Alten­kunst­adter. Er konn­te an sei­ner Wohn­an­schrift ange­trof­fen wer­den. Der Grund für sei­ne Flucht war schnell erkenn­bar, er hat­te einen Atem­al­ko­hol­wert von 1,74 Pro­mil­le. Der Füh­rer­schein des Man­nes wur­de sicher­ge­stellt und eine Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Lich­ten­fels durch­ge­führt. Er erhält Anzei­gen wegen Ver­kehrs­un­fall­flucht sowie Trun­ken­heit im Verkehr.

Gara­gen­to­re beschmiert

LICH­TEN­FELS. Gleich drei Gara­gen­to­re in der Königs­ber­ger Stra­ße besprüh­te ein unbe­kann­ter Täter in der Zeit von Sams­tag, 17.00 Uhr bis Sonn­tag, 09.30 Uhr mit grü­ner Far­be. Den Eigen­tü­mern ent­stand dadurch ein Scha­den von etwa 300 Euro. Zeu­gen der Sach­be­schä­di­gung wer­den gebe­ten, sich unter der Tele­fon­num­mer 09571/9520–0 mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels in Ver­bin­dung zu setzen.