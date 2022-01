BAY­REUTH. Wegen eines Raub­de­likts müs­sen sich zwei 15-Jäh­ri­ge aus Bay­reuth jetzt vor Gericht ver­ant­wor­ten. Sie schlu­gen auf einen 39-jäh­ri­gen Mann ein und gelang­ten so an eine nied­ri­ge Bar­geld­sum­me. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth hat die Ermitt­lun­gen übernommen.

Am Sonn­tag­mor­gen, kurz nach 8 Uhr, traf der Mann aus dem nörd­li­chen Land­kreis Kulm­bach in der Funck­stra­ße auf die zwei Jugend­li­chen. Einer der bei­den for­der­te den 39-Jäh­ri­gen auf, ihm Geld aus­zu­hän­di­gen, was die­ser ver­wei­ger­te. Jetzt trat der zwei­te Täter von hin­ten an den Mann her­an und schlug ihm mit einer Metall­stan­ge auf den Hin­ter­kopf. Der Schlag zeig­te Wir­kung und die bei­den Täter erbeu­te­ten einen mitt­le­ren zwei­stel­li­gen Euro­be­trag. Der Geschä­dig­te, der glück­li­cher­wei­se mit ver­gleichs­wei­se leich­ten Ver­let­zun­gen davon kam, ver­stän­dig­te umge­hend die Polizei.

Auf­grund der Per­so­nen­be­schrei­bung gerie­ten die bei­den jun­gen Tat­ver­däch­ti­gen rasch ins Visier der Ermitt­ler. Als die Beam­ten der Poli­zei Bay­reuth-Stadt die bei­den an ihrer Wohn­an­schrift in einem Wohn­heim auf­such­ten, fan­den sie neben dem Tat­werk­zeug auch das geraub­te Bar­geld. Die Ord­nungs­hü­ter nah­men die Jugend­li­chen umge­hend fest und über­ga­ben sie an die Bay­reu­ther Kri­mi­nal­po­li­zei, die die wei­te­ren Ermitt­lun­gen über­nom­men hat. Über die zu erwar­ten­de Stra­fe müs­sen jetzt die Justiz­be­hör­den entscheiden.