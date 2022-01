Lie­be Freunde,

mir geht ein­fach die chi­ne­si­sche Para­bel nicht aus dem Kopf, die Sie bestimmt auch kennen:

Zwei Men­schen woll­ten Hoch­zeit hal­ten. Die Braut­leu­te hat­ten nicht viel Geld, aber den­noch waren sie der Mei­nung, dass vie­le Men­schen mit­fei­ern soll­ten. „Geteil­te Freu­de ist dop­pel­te Freu­de“, dach­ten sie. Es soll­te ein gro­ßes Fest wer­den, beschlos­sen sie; mit vie­len Gästen. „Denn war­um soll­te unse­re Freu­de nicht ansteckend sein?“ frag­ten sie sich. „Es herrscht unter den Men­schen ohne­hin mehr Leid als Freu­de.“ Also baten sie die Ein­ge­la­de­nen, je eine Fla­sche Wein mit­zu­brin­gen. Am Ein­gang wür­de ein gro­ßes Fass ste­hen, in das sie ihren Wein gie­ßen könn­ten. – Und so soll­te jeder die Gabe des ande­ren trin­ken und jeder mit jedem froh und aus­ge­las­sen sein.

Als nun das gro­ße Fest eröff­net wur­de, lie­fen die Kell­ner zu dem gro­ßen Fass und schöpf­ten dar­aus. Doch wie groß war das Erschrecken aller, als sie merk­ten, dass es Was­ser war. Ver­stei­nert saßen oder stan­den sie da, als ihnen allen bewusst wur­de, dass eben jeder gedacht hat­te: „Die eine Fla­sche Was­ser, die ich hin­ein­gie­ße, wird nie­mand mer­ken oder schmecken.“ Nun aber wuss­ten sie, dass jeder so wie sie selbst gedacht hat­te: „Heu­te will ich ein­mal auf Kosten ande­rer fei­ern.“ Unru­he, Scham und Unsi­cher­heit erfass­te alle, nicht nur, weil es ledig­lich Was­ser zu trin­ken gab. Und als um Mit­ter­nacht das Flö­ten­spiel ver­stumm­te, gin­gen alle schwei­gend nach Hau­se, und jeder wuss­te: Das Fest hat­te nicht stattgefunden.