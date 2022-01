Die Tren­nung erfolgt aus sport­li­chen Gründen

Unse­re Sel­ber Wöl­fe und der Deutsch-Kana­di­er Brad Ross haben das bestehen­de Ver­trags­ver­hält­nis in bei­der­sei­ti­gem Ein­ver­neh­men auf­ge­löst. Der 29-jäh­ri­ge, der sowohl in der Ver­tei­di­gung als auch im Sturm ein­ge­setzt wur­de, konn­te die in ihn gesetz­ten Erwar­tun­gen nicht erfül­len. Brad Ross hat für unse­re Wöl­fe 24 Spie­le in der DEL2 absol­viert und dabei 1 Tor erzielt sowie 10 Vor­la­gen gege­ben und 91 Straf­mi­nu­ten kassiert.

Der VER Selb e.V. bedankt sich bei Brad Ross für sei­nen Ein­satz und wünscht ihm per­sön­lich als auch sport­lich alles Gute!