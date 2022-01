So groß wie sel­ten zuvor war das Inter­es­se an der Jah­res­haupt­ver­samm­lung des Kreis­ver­ban­des Forch­heim im Nord­baye­ri­schen Musik­bund (NBMB), zu wel­cher die Vor­sit­zen­de Clau­dia Heim dies­mal im neu­en Ver­eins­heim des Musik­ver­eins Wei­lers­bach begrü­ßen konnte.

Aus 21 Musik­ver­ei­nen tra­fen sich weit über 50 Ver­tre­ter zu die­ser Hybrid­ver­an­stal­tung, wovon sich 17 über dem vom neu­en Inter­net­be­auf­trag­ten Tobi­as Grü­ner bestens vor­be­rei­te­ten Zoom-Chat zuge­schal­tet hat­ten. Die phy­sisch Anwe­sen­den, unter ihnen Land­rat Dr. Her­mann Ulm, NBMB-Vize­prä­si­dent Tho­mas Kolb aus Stein­wie­sen, sowie Bür­ger­mei­ster Mar­co Frie­pes, bega­ben sich trotz kom­plet­tem Impf­schutz vor Ver­samm­lungs­be­ginn in die Hän­de des Teams vom Test­zen­trum Wei­lers­bach zum Antigen-Schnelltest.

In ihrem Rechen­schafts­be­richt stell­te Clau­dia Heim ein­drucks­voll dar, mit wie viel logi­stisch-orga­ni­sa­to­ri­schem Auf­wand und gro­ßer Wil­lens­kraft auch das zwei­te Pan­de­mie-Jahr trotz­dem zum Erfolg geführt wer­den konn­te. Im Kreis Forch­heim sank durch die Pan­de­mie die Anzahl der aktu­ell 2013 gemel­de­ten Musiker*innen aus den 21 Ver­ei­nen mit weni­ger als 5 % nicht so dra­ma­tisch wie auf nord­baye­ri­scher Ver­bands­ebe­ne, wo die Ver­lust-Kenn­zif­fer mehr als dop­pelt so hoch liegt.

Sei­ne Haupt­auf­ga­be sieht der Kreis­ver­band in der För­de­rung der jun­gen Blas­mu­si­ker-Genera­ti­on, die in der Alters­grup­pe bis 27 Jah­re mit fast 1400 mehr als Zwei­drit­tel aller Mit­glie­der aus­macht! So konn­ten im Berichts­zeit­raum, nach einer Mischung aus Online- sowie dezen­tra­len Prä­senz-Semi­na­ren und nach bestan­de­ner Theo­rie- und Pra­xis­prü­fung, im Som­mer 81 Musiker*innen das Lei­stungs­ab­zei­chen D1 des NBMB in Emp­fang nehmen.

Dazu stell­ten sich auf Bezirks­ebe­ne 21 Musiker*innen erfolg­reich den Her­aus­for­de­run­gen der Lei­stungs­prü­fun­gen D2 und kön­nen sich fort­an das Lei­stungs­ab­zei­chen in Sil­ber ans Revers heften.

Die Semi­nar­wo­che an der Musik­aka­de­mie Ham­mel­burg nebst abschlie­ßen­der Theo­rie- und Pra­xis­prü­fun­gen zum Lei­stungs­ab­zei­chen D3 (Gold-Abzei­chen) des NBMB absol­vier­ten 5 Akti­ve aus den Musik­ver­ei­nen Forch­heim-Bucken­ho­fen (2), Lan­gen­sen­del­bach (2) und Neun­kir­chen a.Br.(1) erfolgreich.

Dar­über hin­aus gab es noch eine Viel­zahl von Akti­vi­tä­ten, vom „vir­tu­el­len Kreisor­che­ster“, über einen Diri­gen­ten-Work­shop, der in Prä­senz unter Coro­na-Auf­la­gen in der Grund­schu­le Herolds­bach durch­ge­führt wer­den konn­te, bis hin zum vir­tu­el­len Stammtisch.

Der Gemein­schaft­schor zum Jubi­lä­um des Musik­ver­eins Igen­s­dorf, geplant schon 2020 als Kreis­musik­fest, muss­te auch 2021 nicht nur pan­de­mie- son­dern auch wit­te­rungs­be­dingt aus­fal­len. Dem begeg­ne­ten die Musik­freun­de aus dem Land­kreis mit einem vir­tu­el­len Gemein­schaft­schor, der auf der Platt­form YOU­TUBE bestaunt wer­den kann.

Dank der För­der-Zuwen­dun­gen durch den Land­kreis Forch­heim und der Zukunfts­stif­tung der Spar­kas­se Forch­heim war es auch 2021 wie­der mög­lich, all dies zu finan­zie­ren und so konn­te in Sachen Finan­zen eben­falls eine posi­ti­ve Bilanz gezo­gen wer­den. Kas­sen­re­vi­sor Klaus Habur aus Neun­kir­chen a.Br. konn­te daher nicht nur für den Geschäfts­füh­rer, son­dern für die gesam­te Kreis­vor­stand­schaft Ent­la­stung beantragen.

Bevor die Neu­wahl der Kreis­vor­stand­schaft anstand, trat NBMB-Vize­prä­si­dent Tho­mas Kolb ans Pult, um drei Funk­tio­nä­re für ihr lang­jäh­ri­ges Enga­ge­ment zu würdigen.

Fer­di­nand Keme­th, seit 10 Jah­re Inter­net­be­auf­trag­ter, wur­de mit der Ver­bands­eh­ren­na­del in Bron­ze geehrt.

Der stell­ver­tre­ten­de Kreis­vor­sit­zen­de Fri­do­lin Hof­mann führt die­ses Amt bereits seit 15 Jah­res aus und erhielt dafür die Ver­bands­eh­ren­na­del in Silber.

Seit 30 Jah­ren gehört Clau­dia Heim der Kreis­vor­stand­schaft an, anfangs in der Kreis­blä­ser­ju­gend, spä­ter als Kreis­ge­schäfts­füh­re­rin und nun schon seit vier Jah­ren als Kreis­vor­sit­zen­de. Dafür erhielt Sie unter anhal­ten­dem Applaus die Ver­dienst­na­del in Gold nebst Urkun­de und Blumengebinde!

Die Neu­wah­len des Kreis­vor­stan­des brach­ten eini­ge Ver­än­de­run­gen. Neu­er Kreis­ge­schäfts­füh­rer ist Hei­ner Kredel vom MV Forch­heim-Bucken­ho­fen, neu­er Inter­net­be­auf­trag­ter ist Tobi­as Grü­ner vom der JBK St. Lau­ren­ti­us Ober­tru­bach und neu­er Bei­sit­zer ist Alex­an­der Krau­se vom MV Wei­lers­bach. Zusam­men mit ihnen kön­nen Clau­dia Heim und Fri­do­lin Hof­mann, die Schrift­füh­re­rin Andrea Wie­seckel, sowie die wei­te­ren Bei­sit­zer Mar­tin Haen­sel und Tho­mas Mül­ler sicher sehr gut auf­ge­stellt in die näch­sten drei Jah­re gehen.

Hei­ner Kredel