Vor­stand­schaft und Füh­rung hal­ten an Tra­di­ti­on fest

Wie auch schon im ver­gan­ge­nen Jahr ist die Coro­na-Pan­de­mie der­zeit lei­der noch vor­herr­schend. Um den­noch an der Tra­di­ti­on zum Geden­ken aller gefal­le­nen, ver­miss­ten und ver­stor­be­nen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bam­berg fest­zu­hal­ten, tra­fen sich am Sonn­tag, den 16.01.2022 der Vor­sit­zen­de Dr. Wolf­gang Pfeuf­fer, stellv. Vor­sit­zen­der Micha­el Zopf, Stadt­brand­rat Flo­ri­an Kai­ser und Stadt­brand­in­spek­tor Ewald Pfän­der am Ehren­mal Bam­ber­ger Wehr am Mar­kus­platz in Bam­berg. Auf den Tag genau vor 162 Jah­ren grün­de­ten Bür­ger der Stadt Bam­berg in einer ein­be­ru­fe­nen Ver­samm­lung in der Gast­wirt­schaft „Peli­kan“ in der Sand­stra­ße, in der 73 Bür­ger aus allen Stän­den und Beru­fen anwe­send waren und sich bereit erklär­ten, die Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Bam­berg. Noch in der dama­li­gen Grün­der­ver­samm­lung wur­den gleich die Füh­rer gewählt, weni­ge Tage spä­ter die damals so genann­ten „Ersatz­leu­te“.

Die seit 2020 herr­schen­de Pan­de­mie ver­hin­der­te neben dem tra­di­tio­nel­len gro­ßen Geden­ken mit allen Mit­glie­dern der Bam­ber­ger Feu­er­wehr, wei­ter­hin, dass die Wehr die im ver­gan­ge­nen Jahr ver­stor­be­nen Mit­glie­der nicht wie üblich auf ihren letz­ten Weg beglei­ten konnte.

Zum Geden­ken aller, aber vor allem der im Jahr 2021 ver­stor­be­nen Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den, leg­te die Vor­stand­schaft und die Feu­er­wehr­füh­rung in Dank­bar­keit für ihre gelei­ste­ten Dien­ste einen Kranz am Ehren­mal nieder.

Das Ehren­mal der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Bam­berg wur­de am 08. Mai 1921 nach einem Got­tes­dienst zu Ehren der gefal­le­nen Feu­er­wehr­mit­glie­der auf dem Fried­hof eingeweiht.

Es wur­de drei Jah­re spä­ter in die Anla­ge am Mar­kus­platz ver­setzt, wo es noch heu­te steht und die Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den nor­ma­ler­wei­se jähr­lich ihren Grün­dungs­tag fei­ern und den Toten gedenken.

Text: Fach­be­reich 6 – Ein­satz­do­ku­men­ta­ti­on, Pres­se- & Öffentlichkeitsarbeit

Home­page: www​.feu​er​wehr​-bam​berg​.de