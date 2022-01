State­ments der Bürgermeister:

Klaus Homann

Erster Bür­ger­mei­ster

Der Vor­ha­ben­trä­ger hat dar­über hin­aus ange­kün­digt, Ein­rich­tun­gen, Initia­ti­ven und Ver­ei­ne in Hirschaid jähr­lich mit Spen­den zu unter­stüt­zen. Er möch­te hier also nicht nur inve­stie­ren und pro­du­zie­ren, son­dern wird sei­nen Bei­trag zur Gemein­schaft, zum Leben in Hirschaid lei­sten. Was wol­len wir mehr?“

Elke Eberl

Zwei­te Bürgermeisterin

„Das geplan­te Pro­duk­ti­ons- und Logi­stik­zen­trum ist in jeder Hin­sicht zukunfts­ori­en­tiert und nach­hal­tig. Alle Aspek­te einer öko­lo­gi­schen Aus­rich­tung wur­den von vorn­her­ein mit­ge­dacht, um Bau und Betrieb wei­test­ge­hend kli­ma­neu­tral zu gestal­ten. Mög­lich macht das modern­ste Tech­nik, die zudem eine fle­xi­ble und bedarfs­ori­en­tier­te Pro­duk­ti­on erlaubt. So wird EDE­KA in Hirschaid nicht nur Fleisch und Wurst, son­dern ein brei­tes Sor­ti­ment an Fri­sche­pro­duk­ten inklu­si­ve vega­ner Arti­kel her­stel­len und unse­re Regi­on damit versorgen.

Für mich ist in die­sem Zusam­men­hang beson­ders wich­tig: Eine gan­ze Rei­he unab­hän­gi­ger Fach­gut­ach­ten in den Berei­chen Immis­sio­nen, Was­ser und Abwas­ser sowie Ver­kehr bele­gen ein­deu­tig, dass es zu kei­nen Beein­träch­ti­gun­gen von Mensch und Umwelt in Hirschaid kom­men wird. Befürch­tun­gen, es kön­ne durch die Ansied­lung in unse­rer Hei­mat­ge­mein­de zu einem Ver­lust von Lebens­qua­li­tät kom­men, sind daher unbe­grün­det. Bei einer kürz­li­chen Besich­ti­gung des aktu­el­len Pro­duk­ti­ons­stand­or­tes von Fran­ken-Gut in Rot­ten­dorf konn­te ich mich selbst davon über­zeu­gen, dass vor Ort kei­ne Gerü­che wahr­nehm­bar sind – weder von den Pro­duk­ti­ons­an­la­gen noch von Abwäs­sern aus der Kana­li­sa­ti­on. Auch Anwoh­ne­rin­nen und Anwoh­ner in Hirschaid haben somit kei­ne Geruchs­be­lä­sti­gun­gen zu befürchten.“