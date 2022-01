Heu­te wur­den wei­te­re 38 posi­ti­ve Coro­na­vi­rus-Fäl­le im Land­kreis Kulm­bach bestätigt.

Von den aktu­el­len Coro­na-Fäl­len fal­len 279 in die letz­ten sie­ben Tage. Der 7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert pro 100.000 Ein­woh­ner für den Land­kreis Kulm­bach steigt damit auf 390,6. „Damit müs­sen wir einen bis­her noch nicht erreich­ten Höchst­stand an Infek­tio­nen ver­zeich­nen“, erklärt der Lei­ter des Kri­sen­stabs Oli­ver Hem­pfling. Dies bele­ge, wie schnell und aggres­siv sich die Omi­kron-Vari­an­te ver­brei­te. Gebot der Stun­de sei daher mehr denn je, sich vor­sich­tig und umsich­tig zu ver­hal­ten, sich und ande­re durch Mas­ke und Abstand zu schüt­zen und vor allem, eines der zahl­rei­chen Impf­an­ge­bo­te anzu­neh­men. Der bis­he­ri­ge Höchst­wert im Land­kreis Kulm­bach betrug am 22.11.2021 369,6.

Aktu­el­le Coro­na-Fäl­le: 319

Fäl­le der letz­ten 7 Tage: 279

7‑Ta­ge-Inzi­denz-Wert: 390,6

sta­tio­när betreut (außer­halb wohn­haft | inten­siv): 5 (0 | 0)

in Qua­ran­tä­ne: 427

Coro­na-Fäl­le ins­ge­samt: 6.468 (+ 38)

Gene­se­ne: 6.019 (+ 74)*

Ver­stor­be­ne: 130 (+/- 0)

*der rela­tiv hohe Zuwachs gene­se­ner Per­so­nen liegt im Inkraft­tre­ten der AV Iso­la­ti­on vom 11.01.2022 bzw. der dar­in ver­füg­ten Ver­kür­zung der Qua­ran­tä­ne­dau­er begründet.

Imp­fun­gen (Stand 13.01.2022):

Sum­me Erst­imp­fun­gen (Impf­quo­te): 53.397 (74,76%)

Voll­stän­dig Geimpf­te* (Impf­quo­te): 51.538 (72,15%)

Sum­me Dritt­imp­fun­gen: 31.628 (44,28%)

* Die Zweit­impf­quo­te wur­de um zum Teil noch feh­len­de Imp­fun­gen mit dem Vak­zin von Johnson&Johnson ergänzt und bil­det nun die Grup­pe der Voll­stän­dig Geimpf­ten ab.

Coro­na-Zah­len auf Gemeindeebene

Gra­fen­ge­haig: 5

Hars­dorf: 4

Him­mel­kron: 5

Kasen­dorf: 9

Kulm­bach: 130

Kup­fer­berg: 2

Ködnitz: 2

Lud­wig­schor­gast: 4

Main­leus: 50

Markt­leug­ast: 9

Markt­sch­or­gast: 13

Neu­dros­sen­feld: 20

Neu­en­markt: 12

Presseck: 5

Rugen­dorf: 1

Stadt­stein­ach: 12

Thur­nau: 14

Treb­gast: 11

Unter­stein­ach: 1

Wirsberg: 2

Won­sees: 8

Gesamt: 319

Wei­ter­füh­ren­de Infor­ma­tio­nen zu COVID-19 (Coro­na­vi­rus SARS-CoV‑2) sowie eine Über­sicht der Pres­se­mit­tei­lun­gen und All­ge­mein­ver­fü­gun­gen im Rah­men der Coro­na-Pan­de­mie fin­den Sie auf www​.land​kreis​-kulm​bach​.de/​c​o​r​o​n​a​v​i​rus.