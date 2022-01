Die Zulas­sungs­be­hör­de bleibt am 17./18. Janu­ar wegen einer Schu­lungs­maß­nah­me geschlos­sen. Eine weitere

Schlie­ßung ist am 7. Febru­ar wegen drin­gen­der EDV-Arbei­ten erfor­der­lich. In die­ser Zeit sind die Mitarbeiter/​innen auch tele­fo­nisch nicht erreichbar.