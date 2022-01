Die Grund­stu­fe lädt zum Besuch in „Mon­techus­sets“

Am 22.01.2022 geht unser Tag der offe­nen Grund­stu­fe online. Von 10:00 bis 15:00 Uhr kön­nen Sie sich in unse­rer digi­ta­len Schu­le in „Mon­techus­sets“ nicht nur über unser Schul­kon­zept infor­mie­ren, son­dern auch mit unse­ren Exper­ten ins Gespräch kommen.

Infor­mie­ren Sie sich über Lern­in­hal­te, Lern­er­fol­ge und vor allem über die Päd­ago­gik Maria Mont­esso­ris, die dem Grund­ge­dan­ken „Hilf mir, selbst zu den­ken!“ folgt.

In „Mon­techus­sets“ haben wir für Sie eine Viel­zahl an fil­mi­schen Ein­blicken in unser Schul­haus, zur Arbeits­wei­se aber auch zu unse­ren beson­de­ren Mate­ria­li­en vorbereitet.

In „Sprech­stun­den“ kön­nen Sie sich zur Mont­esso­ri-Schu­le, zur Päd­ago­gik, Inklu­si­on, Mit­tags­be­treu­ung und zum Trä­ger­ver­ein ganz gezielt infor­mie­ren. Indi­vi­du­el­le Fra­gen beant­wor­ten wir Ihnen ger­ne im Live-Gespräch.

Erle­ben Sie an die­sem Sams­tag die Grund­stu­fe der Mont­esso­ri-Schu­le Bam­berg live, – ganz bequem – von wo auch immer Sie uns zuschau­en möchten.

Besu­chen Sie uns! Wir begrü­ßen Sie herz­lich und freu­en uns, wenn Sie an die­sem Tag in „Mon­techus­sets“ unse­re Gäste sind.