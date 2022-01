Über 100-jäh­ri­ge Ära endet

Im Zei­chen von Abschied und Auf­bruch stand der Fest­got­tes­dienst zur Ver­ab­schie­dung der „Schwe­stern vom Gött­li­chen Erlö­ser“, bes­ser bekannt als „Nie­der­bron­ner Schwe­stern“, und der Fran­zis­kus­schwe­stern Vier­zehn­hei­li­gen. Das ver­trau­te Bild von Schwe­stern in Göß­wein­stein und der Basi­li­ka zur Hei­lig­sten Drei­fal­tig­keit gehört damit bald der Ver­gan­gen­heit an.

Eine Ära von annä­hernd 105 Jah­ren bei den Nie­der­bron­ner Schwe­stern und von fast 40 Jah­ren bei den Fran­zis­kus­schwe­stern geht damit zu Ende. Die Schwe­stern haben durch ihre uner­müd­li­che Arbeit für das Wohl an Leib und See­le ihrer Mit­men­schen im besten Sinn christ­li­cher Näch­sten­lie­be wert­voll­ste Dien­ste gelei­stet. Mit vie­ler­lei Dank und „vergelt’s Gott“ sowie den besten Wün­schen wur­den sie nun ver­ab­schie­det. Den Got­tes­dienst zele­brier­te Pfar­rer Pater Lud­wig Mazur in Kon­ze­le­bra­ti­on mit Pfarr­vi­kar Pater Laza­rus Zukow­ski und Mon­si­gno­re Her­bert Hautmann.

In sei­ner Begrü­ßung zitier­te Pfar­rer Mazur aus dem Buch Kohe­let: „Für alles gibt es eine Stun­de, und eine Zeit gibt es für alles Gesche­hen unter dem Him­mel.“ In der Pre­digt bezog er sich sowohl auf die Lesung aus dem Buch Gene­sis mit der Auf­for­de­rung Got­tes an Abra­ham aus sei­nem Land in das ver­hei­ße­ne Land zu zie­hen, als auch das von Mon­si­gno­re Haut­mann ver­kün­de­te Evan­ge­li­um nach Lukas mit dem rei­chen Fisch­fang und der Beru­fung der ersten Jün­ger. „Der Mensch hängt an Gewohn­tem“, stell­te Pater Lud­wig fest. „Bei einem Ver­lust hat daher die Trau­er ihr Recht“. Göß­wein­stein sei für die Schwe­stern ein Stück Hei­mat gewor­den, die auf­ge­ge­ben wird. Eben­so sei­en die Schwe­stern in Göß­wein­stein eine spi­ri­tu­el­le Grö­ße, deren Ver­lust schmer­ze. Die Kehr­sei­te der Trau­er sei aber auch die Dank­bar­keit. Das Wir­ken der Schwe­stern hin­ter­las­se in ein­drucks­vol­ler und nach­hal­ti­ger Wei­se einen kost­ba­ren, blei­ben­den Schatz, der in unse­ren „Jah­res­rin­gen“ auf­ge­ho­ben blei­be. Zum Abschied gehö­re jedoch auch der Auf­bruch. So haben die Schwe­stern in ihrem Leben den Ruf Got­tes bereits gehört und sind aus ihrem gewohn­ten Umfeld auf­ge­bro­chen. Dabei haben sie gespürt, dass Gott sie in allen Unwäg­bar­kei­ten hält. In die­sem Gott­ver­trau­en wünsch­te er den Schwe­stern, dass sie an ihren neu­en Wir­kungs­stät­ten sowohl wei­ter zum Segen wer­den, aber auch den Segen Got­tes erfahren.

Bür­ger­mei­ster Hanngörg Zim­mer­mann (FW) erin­ner­te dar­an, dass die erste Kran­ken­sta­ti­on und der erste Kin­der­gar­ten in Göß­wein­stein von den Nie­der­bron­ner Schwe­stern gegrün­det wur­de. Eben­so, dass die Schwe­stern vie­len jun­gen Frau­en hand­werk­li­ches Geschick in der Näh­schu­le bei­gebracht haben sowie an der Volks­schu­le Hand­ar­beit und Haus­wirt­schaft unter­rich­te­ten. Letzt­lich ver­blieb noch das das „Haus Lore­to“ für Wall­fah­rer und Erho­lungs­su­chen­de. Die Ent­wick­lung des Hau­ses „St. Eli­sa­beth“ zeich­ne­te er chro­no­lo­gisch nach. Ger­ne erin­ne­re er sich an die radeln­de oder auch mit Kin­dern spie­len­de Schwe­ster Sig­rid. Zudem sei­en auch die per­sön­li­chen Begeg­nun­gen stets freund­lich gewe­sen. Die Schwe­stern hät­ten den Ort mit ihren christ­li­chen Wer­ten, ihrer Hilfs­be­reit­schaft und Mild­tä­tig­keit mit­ge­stal­tet und geprägt. Sei­nen Dank unter­mau­er­te er mit einem Geschenk an jede der schei­den­den Schwestern.

Für die Pfar­rei Hei­lig­ste Drei­fal­tig­keit Göß­wein­stein ging Kir­chen­pfle­ger Georg Lang zunächst auf die Stif­ter Franz Wei­din­ger und Frei­herr von Hau­sen ein, die die Nie­der­las­sung der Nie­der­bron­ner Schwe­stern sowohl durch die Stif­tung ihres Anwe­sens, zuletzt als Spiel­zeug­mu­se­um genutzt, ver­an­lass­ten und spä­ter durch die Stif­tung der „Vil­la Lore­to“ festig­ten. Kran­ken­pfle­ge, Kin­der­er­zie­hung und die Erho­lung für Mit­schwe­stern waren von Beginn an die nach dem Stif­ter­wil­len gestell­ten Auf­ga­ben. Das Haus „St. Eli­sa­beth“ war anfangs auf Tagun­gen, Exer­zi­ti­en und Erho­lung aus­ge­rich­tet. Nach der Neu­aus­rich­tung vor zehn Jah­ren wur­de es ein Haus mit alters­ge­rech­tem Woh­nen ein­schließ­lich ambu­lan­ter Betreu­ung sowie ein wesent­li­cher Pfei­ler der ärzt­li­chen Ver­sor­gung in Göß­wein­stein und der Umge­bung. Hier­durch wur­de auch der Ein­zug der belieb­ten Ruhe­stands­pfar­rer Her­bert Haut­mann und Alfred Bay­er möglich.

Pfarr­ge­mein­de­rats­vor­sit­zen­de Kath­rin Heckel konn­te sich die Got­tes­dien­ste ohne Schwe­stern nicht vor­stel­len. Daher wer­den die Reser­vie­rungs­schil­der „Schwe­stern“ an den Bän­ken in der Basi­li­ka nicht ent­fernt. Zudem wer­den die Schwe­stern bei den Mon­tags­got­tes­dien­sten bei den Für­bit­ten immer mit ein­ge­schlos­sen. Ihren Wunsch fass­te sie mit den Wor­ten der Grün­de­rin der Nie­der­bron­ner Schwe­stern, der seli­gen Mut­ter Alfons Maria Eppin­ger, zusam­men: „Habt Mut, Gott ist mit euch!“

Die Pro­vinz­obe­rin der Nie­der­bron­ner Schwe­stern Bar­ba­ra Greiß­in­ger zeig­te sich berührt von dem Glau­bens­zeug­nis, das in dem Göß­wein­stei­ner Lied zur Hei­lig­sten Drei­fal­tig­keit zum Aus­druck kommt. Seit 1917 sei­en 95 Nie­der­bron­ner Schwe­stern in Göß­wein­stein tätig gewe­sen. Die der­zeit in der Gemein­schaft leben­den sie­ben Schwe­stern muss­ten vor allem in den ver­gan­ge­nen Mona­ten ihre kör­per­li­chen und gesund­heit­li­chen Gren­zen erfah­ren. Daher sei die Wei­ter­füh­rung die­ser Gemein­schaft lei­der nicht mög­lich. Die Schwe­stern wer­den teils in die Gemein­schaft nach Bam­berg, teils in die Ruhe­stands­ge­mein­schaft nach Neu­markt wech­seln. „Wir ver­trau­en dar­auf, dass Gott wei­ter­wach­sen lässt, was an Gutem gesät wur­de“, schloss Schwe­ster Bar­ba­ra, und ver­ab­schie­de­te sich auf­grund ihrer ober­baye­ri­schen Her­kunft mit einem „Pfi­at Gott, behü­te Sie Gott“.

Für die Fran­zis­kus­schwe­stern hat­te Kon­gre­ga­ti­ons­vi­ka­rin Schwe­ster Mar­ti­na Sel­mai­er das Bild von einem Baum vor sich. Ein Baum mit star­ken Ästen. Bezo­gen auf Göß­wein­stein bedeu­te das rund 300 Jah­re Fran­zis­ka­ner vor Ort, mehr als 100 Jah­re Nie­der­bron­ner Schwe­stern, rund 40 Jah­re Fran­zis­kus­schwe­stern, Schwe­ster Sig­rid, aber auch die Ein­hei­mi­schen und die Wall­fah­rer mit ihren Gebe­ten. Die Natur sei ein Kom­men und Gehen, ein Wach­sen und Ver­ge­hen. Sie zeig­te sich über­zeugt, dass Schwe­ster Sig­rid vie­les zum Blü­hen gebracht hat, das auch Früch­te trägt. Schwe­ster Sig­rid wech­selt in das Mut­ter­haus nach Vier­zehn­hei­li­gen. „Was vor uns liegt und was hin­ter uns liegt ist nichts im Ver­gleich zu dem, was in uns liegt. Und wenn wir das, was in uns liegt nach außen in die Welt tra­gen, gesche­hen Wun­der.“ Mit die­sem Zitat von Hen­ry David Tho­reau zeig­te sich Schwe­ster Mar­ti­na abschlie­ßend zuversichtlich.

Den Got­tes­dienst gestal­te­te Andre­as Wei­sel aus Eber­mann­stadt für den erkrank­ten Georg Schäff­ner musi­ka­lisch an der Orgel. Mar­kus Redel trug sowohl die Lesung, wie auch eine Geschich­te über ein schö­nes makel­lo­ses und ein ver­narb­tes lie­ben­des Herz, sowie die Für­bit­ten vor. Am Ende des Got­tes­dien­stes über­reich­ten Pfar­rer Pater Lud­wig und Pfarr­ge­mein­de­rats­vor­sit­zen­de Kath­rin Heckel an alle Schwe­stern ein klei­nes Rosen­ge­bin­de und ein Erinnerungsgeschenk.

Bleibt noch die Fra­ge, wes­halb es auch heu­te für Frau­en zeit­ge­mäß sein kann, in einen Orden ein­zu­tre­ten. Schwe­ster Mar­ti­na von den Fran­zis­kus­schwe­stern sieht die Gesell­schaft und auch die Kir­che im Wan­del. Sie sieht Men­schen, die aus­ge­powert sind und Ruhe­pau­sen suchen. Die­se Ruhe­pau­sen brau­che der Mensch, um sich immer wie­der neu zu ver­or­ten. Des­halb bie­te ein Leben in ihrer Gemein­schaft schon im Tages­ab­lauf Raum für Ruhe und Medi­ta­ti­on. Dies bil­det für Schwe­ster Mar­ti­na eine Basis, um erspü­ren zu kön­nen, wie sie Leben sinn­voll leben kann, als Hören­de, Tei­len­de und Lie­ben­de – eben so, wie Gott den Men­schen gedacht hat.

Schwe­ster Bar­ba­ra sieht die Nie­der­bron­ner Schwe­stern als ein Ange­bot an Frau­en, die Glau­ben in der Gemein­schaft leben wol­len. Sie stel­le fest, dass die­se Frau­en dann spü­ren, dass das Leben in einem Orden eine Lebens­form ist, die heu­te noch erfül­lend gelebt wer­den kann. Dies bestä­tigt Schwe­ster Jako­ba wenn sie sagt: „Ich bin glück­lich im Ordens­le­ben, es gab immer wie­der her­aus­for­dern­de Zei­ten, vor allem beruf­lich, aber ich habe ein erfüll­tes Leben.“