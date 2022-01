Gemein­sam mit Grup­pe „Jun­ge Kunst Kro­nach“ (www​.insta​gram​.com/​j​u​n​g​e​k​u​n​s​t​k​r​o​n​a​ch/) hat der Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. das Fen­ster der Obe­ren Stadt­ga­le­rie, Obe­re Stadt 10 in Kulm­bach zum zwei­ten Mal umge­stal­tet: Julia Her­bert rückt mit ihrer Assem­bla­ge „auf und zu“ ein ganz beson­de­res Kunst­werk in den Fokus. Das Bild, das den Blick aus einem Fen­ster der Obe­ren Stadt zeigt, wird abwech­selnd von der Rück­sei­te sowie von vor­ne beleuch­tet. Mit­tels eines Han­dy-Blit­zes kann das Bild ganz anders erlebt wer­den. Wenn ein QR-Code ein­ge­scannt wird, offen­bart sich eine wei­te­re Erfah­rung: Aku­sti­sche Ein­drücke aus der Obe­ren Stadt um 12 Uhr mit­tags erklin­gen – Bau­stel­len­lärm & Glocken­ge­läut inklu­si­ve. Von der Gale­rie aus sieht man die Assem­bla­ge aus einer wei­te­ren über­ra­schen­den Per­spek­ti­ve. In der Gale­rie selbst sowie im Histo­ri­schen Bad­haus im Ober­hacken 10 in Kulm­bach ist die lau­fen­de Herbst- und Win­ter­aus­stel­lung des Kunst­ver­ein Kulm­bach e.V. noch bis 30.01. geöff­net. Ein Besuch lohnt sich, egal ob vor dem Schau­fen­ster oder in der Gale­rie selbst!

Hin­weis: Ein Besuch ist momen­tan für Geimpf­te & Gene­se mit tages­ak­tu­el­lem nega­ti­ven Test­nach­weis (2G+) mög­lich sowie für Geboo­ster­te. In der Obe­ren Stadt­ga­le­rie kön­nen Besu­cher vor Ort mit­ge­brach­te Selbst­tests durch­füh­ren (oder einen Test gegen eine Spen­de erhal­ten), der auch für einen anschlie­ßen­den Besuch im Histo­ri­schen Bad­haus gilt sowie umge­kehrt. Öff­nungs­zei­ten: Obe­re Stadt­ga­le­rie, jeweils Sa & So von 13 bis 16 Uhr und Histo­ri­sches Bad­haus, jeweils Fr, Sa & So von 13 bis 17 Uhr.