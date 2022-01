Neben den Impf­an­ge­bo­ten in Wun­sie­del und Markt­red­witz wird auch in der Stadt Selb eine regel­mä­ßi­ge Anlauf­stel­le für Impf­wil­li­ge ein­ge­rich­tet. Sie nimmt am Sams­tag, den 15.01.2021, den Betrieb auf und ist im Test­zen­trum in der Event­hal­le am Phil­ip-Rosen­thal-Platz 1 zu fin­den. Dort wird ab sofort immer sams­tags, sonn­tags und mon­tags zwi­schen 08:00 und 15:00 Uhr für Per­so­nen über 30 Jah­ren der Impf­stoff von Moder­na ange­bo­ten. Eine Ter­min­ver­ein­ba­rung ist nicht nötig; mit­zu­brin­gen sind der Impf­pass sowie ein Per­so­nal­aus­weis. Impf­wil­li­gen unter 30 Jah­ren steht eine Rei­he von ande­ren Ter­mi­nen im Land­kreis offen. Einen aktu­el­len Über­blick über alle Impf­ter­mi­ne im Land­kreis fin­den Inter­es­sier­te immer unter:

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/corona-schutzimpfung

Mög­lich wer­den die regel­mä­ßi­gen Impf­ter­mi­ne in Selb auch, weil sich dort das Testan­ge­bot ver­än­dert hat. Im Test­zen­trum in der Event­hal­le bei Rosen­thal wird an den Impf­ta­gen künf­tig nicht mehr gete­stet. Tests sind dort künf­tig jeweils diens­tags bis frei­tags zwi­schen 11:00 und 14:00 Uhr sowie zwi­schen 15:00 und 18:00 Uhr mög­lich. Dafür bie­ten ab sofort zwei wei­te­re Dienst­lei­ster in Selb kosten­freie Schnell­tests an und ergän­zen damit das Ange­bot. Dabei han­delt es sich zum einen um die „The Legal Group“. Zu fin­den ist die­se Test­mög­lich­keit bei EDE­KA Egert in Dr.-Ludwig-Rieß-Straße 1 zu fol­gen­den Öff­nungs­zei­ten: mon­tags bis frei­tags von 06:00 bis 18:00 Uhr, sowie sams­tags und sonn­tags von 10:00 bis 18:00 Uhr. Eine zwei­te Test­mög­lich­keit besteht im AWO Sozi­al­zen­trum Marie Bau­er, Plöß­ber­ger Weg 6. Dort testet die KBS Group GmbH mon­tags bis frei­tags von 10:00 bis 18:00 Uhr.

Einen aktu­el­len Über­blick über alle Test­mög­lich­kei­ten im Land­kreis fin­den Inter­es­sier­te immer unter:

https://www.landkreis-wunsiedel.de/buergerservice/aktuelle-informationen-zum-coronavirus-sars-cov‑2/testmoeglichkeiten-im-landkreis-wunsiedel-i-fichtelgebirge/antigenschnelltestzentren