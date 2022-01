Fami­liä­re Zeit­rei­se in die Bier­stadt: Nach­fah­re der Gut­te­ter über­lässt LMO mehr als 350 Jah­re alte Familienportraits

Sein ruhm­rei­cher Ahne Georg-Fried­rich Gut­te­ter ver­steck­te einst den Prö­bit­scher Schatz: Jakub Witecki ist ein Nach­fah­re der bekann­ten Fami­lie Gut­te­ter. Gemein­sam mit sei­ner Ehe­frau Ana Pau­la Sil­va Perei­ra sowie sei­nen Eltern Sabi­ne und Wojciech stell­te er erneut wert­vol­le Erin­ne­run­gen an sei­ne Fami­li­en­ge­schich­te dem Land­schafts­mu­se­um Ober­main (LMO) unent­gelt­lich zur Ver­fü­gung. Es han­delt sich kon­kret um fünf Radie­run­gen und Kup­fer­sti­che mit Por­traits der Fami­lie Gut­te­ter aus dem 17. Jahrhundert.

Der Pör­bit­scher Schatz der Kulm­ba­cher Patri­zi­er­fa­mi­lie Gut­te­ter ist sicher­lich das bedeu­tend­ste Prunk­stück im LMO auf der Plas­sen­burg. Im Jahr 1632 ver­grub Georg Fried­rich Gut­te­ter das wert­vol­le Tafel­sil­ber der Fami­lie im heu­ti­gen Orts­teil Blaich, als feind­li­che Trup­pen nach Kulm­bach vor­rück­ten und die Plün­de­rung der Stadt bevor­stand. Georg Fried­rich Gut­te­ter ver­starb im Drei­ßig­jäh­ri­gen Krieg und nahm auch das Geheim­nis rund um den Schatz mit ins Grab. Als im Jahr 1912 bei Bau­ar­bei­ten der Pör­bit­scher Schatz ent­deckt wur­de, erwarb ihn der dama­li­ge Kulm­ba­cher Bür­ger­mei­ster Wil­helm Fles­sa kurz­ent­schlos­sen für 4.000 Gold­mark aus sei­nem Privatvermögen.

„Die Geschich­te der Fami­lie Gut­te­ter und die Geschich­te Kulm­bachs sind eng mit­ein­an­der ver­bun­den und haben vie­le Berüh­rungs­punk­te. Veit Gut­te­ter zum Bei­spiel, der Groß­va­ter von Georg Fried­rich, war sei­ner­zeit Bür­ger­mei­ster unse­rer Stadt und damit auch einer mei­ner Vor­gän­ger im Amt“, weiß OB Ingo Lehmann.

Jakub Witecki, der als Archi­tekt in Ham­burg arbei­tet, ist der jüng­ste Gut­te­ter-Nach­fah­re und hat sich inten­siv mit deren Geschich­te beschäf­tigt. Bereits in den ver­gan­ge­nen Jah­ren waren er und sei­ne Fami­lie mehr­fach in Kulm­bach zu Gast, um gemein­sam mit Stadt­ar­chi­var Erich Olbrich auf den Spu­ren sei­ner Ahnen zu wan­deln. Jetzt kam er erneut zurück – um sich an histo­ri­scher Stät­te mit sei­ner Ver­lob­ten Ana Pau­la Sil­va Perei­ra im Sit­zungs­aal des Kulm­ba­cher Rat­hau­ses zu trau­en. Dabei hat­te er wei­te­re fünf Radie­run­gen und Kup­fer­sti­che mit Por­traits der Fami­lie Gutet­ter als Geschenk für das LMO im Gepäck. Sie zei­gen die Vor­fah­ren Hanns, Eras­mus, Hie­ro­ny­mus, Hanns Marx und Georg Gutt­hä­ter (dama­li­ge kor­rek­te Schreib­wei­se) und sind mehr als 350 Jah­re alt.

„Mein Opa hat durch sei­ne Erzäh­lun­gen über unse­re Fami­lie mein Inter­es­se an unse­rer Histo­rie geweckt und mich dazu bewo­gen, selbst zu recher­chie­ren“, erklärt Jakub Witecki. Die Radie­run­gen und Kup­fer­sti­che habe er in ver­schie­de­nen Anti­qua­ria­ten pri­vat erwor­ben und sich damit eine klei­ne Samm­lung auf­ge­baut. „Die meh­re­re Jahr­hun­der­te alten Dar­stel­lun­gen sind eine gelun­ge­ne Ergän­zung zum Pör­bit­scher Schatz, um voll­um­fäng­lich zu zei­gen, wer die Fami­lie dahin­ter ist und wel­che genera­tio­nen­über­grei­fen­den Zusam­men­hän­ge bis nach Ost­eu­ro­pa bestehen“, erklärt Muse­ums­lei­te­rin Nina Schipkowski.

Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann und Fami­lie Witecki nutz­ten im Rah­men der Besich­ti­gung des Pör­bit­scher Schat­zes im LMO die Gele­gen­heit, um sich per­sön­lich über die Histo­rie der Fami­lie Gut­te­ter aus­zu­tau­schen. Dabei stand vor allem Pan­kraz Gut­te­ter, ein direk­ter Vor­fah­re von Jakub Witecki, im Mit­tel­punkt. Die­ser wan­der­te von Kulm­bach nach Kra­kau aus. „Sein Mut und sei­ne Tat­kraft beein­drucken mich sehr, schließ­lich hin­ter­ließ er in Kra­kau ein blü­hen­des Unter­neh­men. Auch die fol­gen­den Genera­tio­nen fun­gier­ten als Rats­her­ren und Bür­ger­mei­ster“, so OB Leh­mann. Abschlie­ßend bedank­te sich das Stadt­ober­haupt ganz herz­lich für die groß­zü­gi­gen Geschen­ke: „Dass Sie uns die­se Por­traits über­las­sen, beweist ein­mal mehr, wie ver­bun­den Ihre Fami­lie mit unse­rer schö­nen Stadt ist. Was für eine tol­le Geste!“