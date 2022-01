der gro­ßen Nach­fra­ge ab dem kom­men­den Don­ners­tag, 13.Januar, eine wei­te­re, wöchent­lich regel­mä­ßig von 20 bis 21 Uhr statt­fin­den­de Trai­nings­grup­pe für erwach­se­ne (Wieder-)Einsteiger anbie­tet. Die Übungs­ein­hei­ten wer­den vom erfah­re­nen Ver­eins­trai­ner Vla­di­mir Nemec gelei­tet und fin­den in der ver­eins­ei­ge­nen Sport­hal­le statt. Der Schwer­punkt liegt in der Ver­mitt­lung ten­nis­tech­ni­scher Grund­la­gen und Freu­de an Bewe­gung in einer inter­ak­ti­ven Klein­grup­pe. Inter­es­sier­te kön­nen ger­ne an der Grup­pen­stun­de teil­neh­men und das Ange­bot ein­mal unver­bind­lich aus­pro­bie­ren. Mate­ria­li­en sowie Ten­nis­schlä­ger wer­den bei Bedarf gestellt. Zur Teil­nah­me an der Trai­nings­grup­pe bit­tet Sport­wart Ste­fan Kor­nitz­ky um eine kur­ze vor­he­ri­ge Anmel­dung per Anruf, Nach­richt oder E‑Mail stefan.​kornitzky@​gmail.​com, 0176–92686847.