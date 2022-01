Anwoh­ne­rin­nen sam­mel­ten Unter­schrif­ten und über­ga­ben die­se jetzt an den Oberbürgermeister

Mehr Sicher­heit für Radfahrer/​innen an der Kreu­zung Bismarckstraße/​Wittelsbacherring – das wün­schen sich die Stadt­ver­wal­tung Bay­reuth und die Anwohner/​innen der Bis­marck­stra­ße. Letz­te­re for­dern neben dem fahr­rad­freund­li­chen Umbau der Kreu­zung ein Tem­po­li­mit von 30 km/​h zur Lärm­re­du­zie­rung und eine Spur für Fahrradfahrer/​innen ent­lang der Bis­marck­stra­ße. Um ihrer For­de­rung Nach­druck zu ver­lei­hen, haben die Anwoh­ne­rin­nen Char­lot­te Rück­ert und Alex­an­dra Rie­ster eine Unter­schrif­ten­ak­ti­on gestar­tet. Die­se Unter­schrif­ten­li­ste hat Char­lot­te Rück­ert jetzt im Neu­en Rat­haus an Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger übergeben.

Nach dem töd­li­chen Unfall eines Fahr­rad­fah­rers im Früh­jahr 2020 ist die Kreu­zung Bismarckstraße/​Wittelsbacherring bei der Stadt­ver­wal­tung wei­ter in den Fokus gerückt. Der Umbau der Kreu­zung und eine Öff­nung der Bis­marck­stra­ße für den Rad­ver­kehr in bei­de Rich­tun­gen bis zum Frei­heits­platz sind ein Pro­jekt, das die Stadt mit Prio­ri­tät vor­an­treibt und das im Zuge eines Maß­nah­men­pa­ke­tes zur Stär­kung des Rad­ver­kehrs in Bay­reuth umge­setzt wer­den soll. Im Früh­jahr 2021 hat sich auch die Rad- und Fuß­we­ge­kom­mis­si­on mit der The­ma­tik befasst. Die Pla­nung ist inzwi­schen ver­wal­tungs­in­tern weit­ge­hend kon­zi­piert und abge­stimmt. Da die­se auch die Erlan­ger Stra­ße umfasst, wird für die Umset­zung ein Bau­leit­plan­ver­fah­ren nötig sein. Mit der Pla­nung wer­den sich in Kür­ze die Stadt­rats­gre­mi­en befassen.

Für mehr Sicher­heit wird kurz­fri­stig gesorgt

Um an die­ser Stel­le kurz­fri­stig für mehr Sicher­heit für Radfahrer/​innen zu sor­gen, wur­den zusätz­li­che Sicher­heits­maß­nah­men in die Wege gelei­tet. So wird der Rad­weg in der Bis­marck­stra­ße ab der Löhe­stra­ße rot mar­kiert und an der Kreu­zung Bismarckstraße/​Wittelsbacherring an der Ampel eine vor­ge­la­ger­te Auf­stell­flä­che für Radfahrer/​innen geschaf­fen, sodass die­se vom rechts abbie­gen­den Kraft­fahr­zeug­ver­kehr bes­ser wahr­ge­nom­men wer­den kön­nen. „Die­se Maß­nah­men wer­den – sobald dies wit­te­rungs­tech­nisch mög­lich ist – vom Stadt­bau­hof umge­setzt. Ich freue mich, dass wir damit einen ersten Bei­trag zu mehr Sicher­heit für Rad­fah­re­rin­nen und Rad­fah­rer an die­ser pro­blem­be­haf­te­ten Stel­le lei­sten kön­nen“, so der Ober­bür­ger­mei­ster abschließend.