Aus der Rei­he „Pra­xis-Werk­statt sozia­le Kompetenzen“

Inter­kul­tu­rel­le Kom­pe­tenz äußert sich durch Refle­xi­ons­fä­hig­keit, Empa­thie, Bereit­schaft zum Per­spek­tiv­wech­sel, Offen­heit und Tole­ranz. Anhand prak­ti­scher Übun­gen geht es um die Bewusst­ma­chung kul­tu­rel­ler Unter­schie­de und deren Aus­wir­kun­gen auf Kom­mu­ni­ka­ti­on und Zusam­men­ar­beit und um den Wech­sel der Perspektiven.

Der Work­shop ist der letz­te Teil der drei­tei­li­gen Rei­he „Pra­xis-Werk­statt sozia­le Kom­pe­ten­zen“. Er fin­det am Mitt­woch, 23.02.2022 von 18:00 bis 21:30 Uhr online statt.

Die Work­shoprei­he bie­tet die Mög­lich­keit, theo­re­ti­sches Wis­sen auf prak­ti­sche Fra­ge­stel­lun­gen zu über­tra­gen und anhand kon­kre­ter Pra­xis­bei­spie­le anzu­wen­den. Im Vor­der­grund ste­hen dabei die The­men­fel­der Kom­mu­ni­ka­ti­on, Selbst-/ Fremd­wahr­neh­mung und inter­kul­tu­rel­le Kom­pe­tenz als wich­ti­ge Grund­la­gen erfolg­rei­cher Zusam­men­ar­beit in einer viel­fäl­ti­gen Gesell­schaft, in Teams und Arbeits­grup­pen. Ziel­grup­pe sind Stu­die­ren­de aller Fach­rich­tun­gen und wei­te­re Interessierte.

Ver­an­stal­te­rin der Work­shoprei­he ist die Diö­ze­san­ge­schäfts­stel­le Bam­berg des Mal­te­ser Hilfs­dienst e.V.. Sie koope­riert mit der Cari­Thek, die die Work­shops im Rah­men ihrer Ver­an­stal­tungs­rei­he „Ver­eins­fo­rum“ anbietet.

Referent_​innen

Elke Klaus, Diö­ze­san­re­fe­ren­tin sozia­les Ehren­amt Mal­te­ser Hilfs­dienst e.V. Bamberg

Samer Rahhal, Koor­di­na­tor Inte­gra­ti­ons­dienst Mal­te­ser Hilfs­dienst e.V. Bamberg

Danie­la Eid­loth, Lei­tung sozia­le Ange­bo­te Mal­te­ser Hilfs­dienst e.V. Bamberg

Orga­ni­sa­to­ri­sches

Die Work­shops fin­den digi­tal über Micro­soft Teams statt, jeweils von 18:00 bis 21.30 Uhr.

Die Teil­nah­me an den Work­shops ist kostenlos.

Die Teil­neh­men­den­zahl ist begrenzt.

Es ist auch eine Teil­nah­me an ein­zel­nen Work­shops der Rei­he möglich.

Eine ver­bind­li­che Anmel­dung ist erforderlich.

Anmel­de­schluss ist jeweils eine Woche vor dem ent­spre­chen­den Workshop.

Nach der Anmel­dung wer­den die Zugangs­da­ten zu den jewei­li­gen Work­shops verschickt.

Link zur Anmel­dung: https://​forms​.office​.com/​p​a​g​e​s​/​r​e​s​p​o​n​s​e​p​a​g​e​.​a​s​p​x​?​i​d​=​p​f​Y​N​e​s​k​1​3​E​u​u​S​J​y​Y​G​k​1​V​W​Z​P​c​O​6​1​r​y​u​p​K​u​9​x​K​K​R​5​g​3​T​1​U​M​j​B​D​V​l​p​S​R​E​d​S​O​F​Z​S​Q​l​V​T​T​D​Q​0​U​z​A​4​N​l​J​I​S​S4u

Alter­na­tiv kön­nen Sie den bei­gefüg­ten QR-Code scannen.

Kon­takt für Fra­gen: Mal­te­ser Hilfs­dienst e.V., Diö­ze­san­ge­schäfts­stel­le Bam­berg, malteser.​bamberg@​malteser.​org, 0951–917800

Eine Anmel­dung über die Cari­Thek ist nicht möglich.

Die­se Ver­an­stal­tung ist Teil der Ver­an­stal­tungs­rei­he „Ver­eins­fo­rum“. In die­ser bie­tet das Frei­wil­li­gen­zen­trum Cari­Thek ehren­amt­lich enga­gier­ten Bürger_​innen die Mög­lich­keit, sich kosten­los fortzubilden.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu Fort­bil­dun­gen „rund ums The­ma Ehren­amt“ fin­den Sie unter www​.cari​thek​.de

