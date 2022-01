IHK-Wahl im Janu­ar 2022

Vom 10. bis 27. Janu­ar 2022 sind die rund 48.000 Mit­glieds­un­ter­neh­men der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth auf­ge­ru­fen, ihre Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter in die regio­na­len IHK-Gre­mi­en neu zu wäh­len. Die rund 9.200 wahl­be­rech­tig­ten IHK-Mit­glieds­un­ter­neh­men in Stadt und Land­kreis Bay­reuth (Stich­tag 20.09.2021) wäh­len dabei ihre 40 Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter vor Ort. Dabei ent­fal­len 14 Sit­ze auf die Wahl­grup­pe Indu­strie, 17 auf Dienst­lei­stun­gen und neun auf Han­del und Tou­ris­mus – ein Spie­gel­bild der Wirt­schaft in der Regi­on Bay­reuth. Ins­ge­samt 56 Per­so­nen kan­di­die­ren für das IHK-Gre­mi­um Bayreuth.

Ab 10. Janu­ar 2022 erhal­ten die wahl­be­rech­tig­ten IHK-Mit­glieds­un­ter­neh­men ihre Wahl­un­ter­la­gen. Bis zum 27. Janu­ar 2022 haben sie Zeit, ihre Stim­me per Brief­wahl abzu­ge­ben. Spä­te­stens am 27. Janu­ar müs­sen die Wahl­un­ter­la­gen bei der IHK ein­ge­gan­gen sein. In die acht regio­na­len Gre­mi­en im Bezirk der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth (Bam­berg, Bay­reuth, Forch­heim, Hof, Kro­nach, Kulm­bach, Lich­ten­fels, Marktredwitz/​Selb) wer­den ins­ge­samt 270 Mit­glie­der direkt gewählt. Sie wer­den in den kom­men­den fünf Jah­ren ihre unter­neh­me­ri­sche Kom­pe­tenz in die Arbeit der IHK ein­flie­ßen las­sen und so den Kurs der IHK mit­be­stim­men. Die neu gewähl­ten Mit­glie­der der IHK-Gre­mi­en wer­den die 85 Mit­glie­der der IHK-Voll­ver­samm­lung bestim­men, die wie­der­um im April ein neu­es Prä­si­di­um wählt.

Die Kan­di­die­ren­den für das IHK-Gre­mi­um Bay­reuth im Überblick:

Wahl­grup­pe Industrie

Herr Bils­heim Jean

Jean Bils­heim Recy­cling GmbH

Bayreuth

STÄUB­LI HOL­DING Ger­ma­ny GmbH

Bayreuth

Schla­e­ger Kunst­stoff­tech­nik GmbH

Bayreuth

Ten­neT Off­shore GmbH

Bayreuth

Sigi­k­id H. Schar­rer & Koch GmbH & Co. KG

Mistelbach

W. Mark­graf GmbH & Co KG Bauunternehmung

Bayreuth

HER­TEL & Co Gesell­schaft mit beschränk­ter Haftung

Bayreuth

KSB SE & Co. KGaA

Pegnitz

Frenz­elit GmbH

Bad Berneck

Klub­ert + Schmidt GmbH

Pottenstein

ebu Umform­tech­nik GmbH

Bayreuth

hbk metall­be­ar­bei­tung gmbh

Goldkronach

Bri­tish Ame­ri­can Tob­ac­co (Ger­ma­ny) GmbH

Bayreuth

utp umwelt­tech­nik pöhnl GmbH

Seybothenreuth

supri­ma GmbH

Bad Berneck

Stein­gra­eber & Söh­ne, Pia­no- und Flü­gel­fa­brik Kommanditgesellschaft

Bayreuth

life­tex­safe­ty GmbH

Gefrees

Sig­mund Lind­ner GmbH

Warmensteinach

medi GmbH & Co. KG

Bayreuth

SW Color Lack­fa­brik GmbH

Bindlach

Wahl­grup­pe Handel/​Tourismus

Herr Dr. Arnold Stefan

CALO.SOL GmbH

Bayreuth

CALO.SOL GmbH Bayreuth Herr Bätz Stefan

Bätz Ste­fan und Sabi­ne GbR

Weidenberg

Bätz Ste­fan und Sabi­ne GbR Weidenberg Herr Baum Markus

Bau­ma­te­ria­li­en-Han­dels­ge­sell­schaft Aktiengesellschaft

Bayreuth

Bau­ma­te­ria­li­en-Han­dels­ge­sell­schaft Aktiengesellschaft Bayreuth Herr Fröh­ler Lukas

Gieß­übel GmbH

Bayreuth

Gieß­übel GmbH Bayreuth Herr Gra­ebe­ner Tobias

Talis Ver­triebs GmbH

Schabelwaid

Talis Ver­triebs GmbH Schabelwaid Frau Hartl Tatjana

Tat­ja­na Hartl Hotel Hartl’s Lindenmühle

Bad Berneck

Tat­ja­na Hartl Hotel Hartl’s Lindenmühle Bad Berneck Frau Hof­mann Ingrid

Hum­boldt-Apo­the­ke Inh. Ingrid Hof­mann e.K.

Goldkronach

Hum­boldt-Apo­the­ke Inh. Ingrid Hof­mann e.K. Goldkronach Herr Pucht­ler Thomas

Gast­hof Deut­scher Adler Johann Pucht­ler e.K.

Bischofsgrün

Gast­hof Deut­scher Adler Johann Pucht­ler e.K. Bischofsgrün Herr Roß­berg Jörg

NKD Group GmbH

Bindlach

NKD Group GmbH Bindlach Herr Wenk Sebastian

WM Hotel GmbH

Bayreuth

WM Hotel GmbH Bayreuth Herr Zahn Alexander

DES­KO GmbH

Bayreuth

Wahl­grup­pe Dienstleistungen