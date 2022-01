IHK-Wahl im Janu­ar 2022

Vom 10. bis 27. Janu­ar 2022 sind die rund 48.000 Mit­glieds­un­ter­neh­men der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth auf­ge­ru­fen, ihre Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter in die regio­na­len IHK-Gre­mi­en neu zu wäh­len. Die rund 6.000 wahl­be­rech­tig­ten IHK-Mit­glieds­un­ter­neh­men im Land­kreis Forch­heim (Stich­tag 20.09.2021) wäh­len dabei ihre 30 Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter vor Ort. Dabei ent­fal­len neun Sit­ze auf die Wahl­grup­pe Indu­strie, 13 auf Dienst­lei­stun­gen und acht auf Han­del und Tou­ris­mus – ein Spie­gel­bild der Wirt­schaft in der Regi­on Forch­heim. Ins­ge­samt 39 Per­so­nen kan­di­die­ren für das IHK-Gre­mi­um Forchheim.

Ab 10. Janu­ar 2022 erhal­ten die wahl­be­rech­tig­ten IHK-Mit­glieds­un­ter­neh­men ihre Wahl­un­ter­la­gen. Bis zum 27. Janu­ar 2022 haben sie Zeit, ihre Stim­me per Brief­wahl abzu­ge­ben. Spä­te­stens am 27. Janu­ar müs­sen die Wahl­un­ter­la­gen bei der IHK ein­ge­gan­gen sein. In die acht regio­na­len Gre­mi­en im Bezirk der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth (Bam­berg, Bay­reuth, Forch­heim, Hof, Kro­nach, Kulm­bach, Lich­ten­fels, Marktredwitz/​Selb) wer­den ins­ge­samt 270 Mit­glie­der direkt gewählt. Sie wer­den in den kom­men­den fünf Jah­ren ihre unter­neh­me­ri­sche Kom­pe­tenz in die Arbeit der IHK ein­flie­ßen las­sen und so den Kurs der IHK mit­be­stim­men. Die neu gewähl­ten Mit­glie­der der IHK-Gre­mi­en wer­den die 85 Mit­glie­der der IHK-Voll­ver­samm­lung bestim­men, die wie­der­um im April ein neu­es Prä­si­di­um wählt.

Die Kan­di­die­ren­den für das IHK-Gre­mi­um Forch­heim im Überblick:

Wahl­grup­pe Industrie

Herr Beck Joel-Florian

Pia­sten GmbH

Forchheim

Herr Bert­ram Carsten

Sie­mens Health­ca­re GmbH

Forchheim

Herr Gei­ger Jens

N‑DECT GmbH

Pretzfeld

Herr Dr. Hawr­anek Florian

C. Kreul GmbH & Co. KG

Hallerndorf

Herr Hof­mann Hans

ASS­DEV GmbH

Forchheim

Herr Rez­nik Mathias

EFG Erd­gas Forch­heim GmbH

Forchheim

Herr Schnei­der Michael

Ken­na­me­tal Pro­duk­ti­ons GmbH & Co. KG

Ebermannstadt

Herr Streit Frank

Drucke­rei F.A. Streit GmbH & Co. KG

Forchheim

Herr Urban Erwin

NAF Neun­kir­che­ner Ach­sen­fa­brik AG

Neun­kir­chen am Brand

Herr Volk Dietmar

NATUR­STROM Aktiengesellschaft

Eggolsheim

Herr Dr. Waas­ner Michael

Gebr. Waas­ner Elek­tro­tech­ni­sche Fabrik GmbH

Forchheim

Wahl­grup­pe Handel/​Tourismus

Frau Amt­mann Marion

Bet­ten­haus Amt­mann e.K.

Forchheim

Frau Bogatz Constanze

Con­stan­ze Bogatz Kaffee-Rösterei

Forchheim

Herr Hoff­mann Roland

Samen­zucht Hans Hoff­mann oHG

Forchheim

Herr Hof­mann Jens

Auto­haus Hof­mann oHG

Forchheim

Herr Hopf­ner Tobias

Glas Hopf­ner Inh. Wolf­gang Hopf­ner e.K.

Forchheim

Frau Pep­pel Ulrike

Schuh­haus Pep­pel GmbH

Forchheim

Frau Pfi­ster Elisabeth

Braue­rei Gast­hof Pfi­ster GmbH

Eggolsheim

Herr Scha­de Manfred

Scha­de GbR „’s blaue Stäffala“

Forchheim

Frau Schott­dorf-Ise­le Melanie

Mela­nie Schott­dorf-Ise­le Gast­hof „Zur Seku“

Neun­kir­chen am Brand

Herr Schramm Michael

Möbel­haus Adolf Schramm

Forchheim

Herr Zolleis Helmut

Auto Zolleis – Inh. Hel­mut Zolleis e.K.

Forchheim

Wahl­grup­pe Dienstleistungen