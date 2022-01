Die Plas­sen Buch­ver­la­ge freu­en sich sehr, die neue Vor­schau für das Früh­jahr 2022 prä­sen­tie­ren zu dür­fen. Auch in die­sem Halb­jahr fin­den Sie hier span­nen­de Titel aus den Berei­chen Rat­ge­ber, Wirt­schaft und Geld­an­la­ge. Und auch einer der belieb­te­sten und bekann­te­sten Autoren des Ver­lags, Bear Grylls, legt mit sei­nem neu­en bio­gra­fi­schen Werk „Never Give Up – Ein Leben für das Aben­teu­er“ ein ful­mi­nan­tes Come­back im Plas­sen Ver­lag hin.

Deut­lich ern­ster geht es bei Books4Success und Kin­der- und Jugend­psy­cho­lo­gin Gun­da Frey zu. In „Das ver­staat­lich­te Kind“ warnt sie ein­dring­lich vor den Fol­gen einer ver­fehl­ten Fami­li­en- und Schul­po­li­tik für unse­re Kin­der, nicht nur in Coro­na­zei­ten. Frey legt aber nicht nur den Fin­ger in die Wun­de, son­dern zeigt auch auf, was Kin­der wirk­lich brau­chen und wie jeder Ein­zel­ne sei­nen Teil dazu bei­tra­gen kann, eine gute Zukunft für die Klein­sten unse­rer Gesell­schaft zu schaffen.

Ganz im Zei­chen der Kryp­to­wäh­run­gen steht das Imprint Bör­sen­buch­ver­lag. Jeff John Roberts zeich­net in „Kings of Cryp­to“ die Geschich­te von Coin­ba­se nach und erklärt, wie ein Start-up mit Bit­coin und Co. die Wall Street erschüt­ter­te. Prak­ti­schen Rat für all jene, die sich für ein Invest­ment in Kryp­to­wäh­run­gen inter­es­sie­ren, hält Eri­ca Stan­ford in „Cryp­to Wars“ bereit. Sie zeigt, mit wel­chen Maschen Betrü­ger den Kryp­to-Hype aus­nut­zen und wie man sich davor schüt­zen kann. Außer­dem legen Bör­sen-Kory­phä­en wie Tho­mas Gebert, Dr. Alex­an­der Elder und Micha­el Covel ihre neu­en Bücher vor.

Die­se und vie­le wei­te­re span­nen­de und hoch­ak­tu­el­le Titel von renom­mier­ten Autoren wie Mar­tin Ford, Reid Hoff­man, Dr. Mario Her­ger und Gary Vay­ner­chuk fin­den Sie in der aktu­el­len Ver­lags­vor­schau der Plas­sen Buch­ver­la­ge, die Sie unter https://​bit​.ly/​3​H​J​X​vLs her­un­ter­la­den können.