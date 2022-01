Druck­frisch erschie­nen ist das neue Urlaubs­ma­ga­zin 2022 der Frän­ki­schen Tos­ka­na mit umfang­rei­chen Infor­ma­tio­nen zur Regi­on und ihren Gast­ge­bern. Die neue Bro­schü­re ist ab Mit­te Janu­ar kosten­frei erhält­lich: in der Tou­rist-Info Frän­ki­sche Tos­ka­na in Lit­zen­dorf, in den Rat­häu­sern Lit­zen­dorf, Mem­mels­dorf und Strul­len­dorf sowie im Bam­berg Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice und im Land­rats­amt Bamberg.

Die Bro­schü­re mit zahl­rei­chen neu­en Fotos soll Lust auf einen Urlaub in der klei­nen, aber fei­nen Regi­on im Osten der Welt­kul­tur­er­be­stadt Bam­berg machen. Neu ist der erwei­ter­te Image­teil mit vie­len Infos über Wan­dern, Rad­fah­ren, Kunst und Kul­tur, Bier­kul­tur und Gast­lich­keit. Zahl­rei­che Gast­ge­ber wie Hotels, Pen­sio­nen und Feri­en­woh­nun­gen prä­sen­tie­ren sich im Unterkunftsverzeichnis.

Ein Über­blick über die Wohn­mo­bil­stell­plät­ze und die wich­tig­sten Ver­an­stal­tun­gen im Jah­res­ver­lauf run­den die Bro­schü­re ab.

Im Rah­men des Som­mer-Foto­shoo­ting mit dem bekann­ten Tou­ris­mus-Foto­gra­fen Diet­mar Den­ger ent­stand das Titel­fo­to: Es zeigt die Pen­si­on Luisen­hof in Geisfeld mit den ein­hei­mi­schen Wan­de­rern Sil­ke Uzeli­no aus Mel­ken­dorf und Susan­ne und Johan­nes Schmitt aus Pödel­dorf. Für die Rad­ler­fo­tos im Innen­teil wur­den Franz Bezold von ISO e.V. und Katha­ri­na Schnei­der aus Bam­berg gewon­nen. Herz­li­chen Dank an die­ser Stel­le den ehren­amt­li­chen Models!

Die neue Bro­schü­re ist ab Mit­te Janu­ar kosten­frei erhält­lich: in der Tou­rist-Info Frän­ki­sche Tos­ka­na in Lit­zen­dorf, in den Rat­häu­sern Lit­zen­dorf, Mem­mels­dorf und Strul­len­dorf sowie im Bam­berg Tou­ris­mus & Kon­gress Ser­vice und im Land­rats­amt Bam­berg – oder zum Down­load unter https://​www​.fra​en​ki​sche​-tos​ka​na​.com/​d​e​/​p​r​o​s​p​e​k​te/.