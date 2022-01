Siche­re Rück­kehr aus den Weih­nachts­fe­ri­en: Die Fami­li­en haben das land­kreis­wei­te Testan­ge­bot sehr gut genutzt

Mit umfang­rei­chen und zusätz­li­chen Test­ka­pa­zi­tä­ten soll­te die Rück­kehr der Kin­der in die Schu­len und Kitas am heu­ti­gen Mon­tag so sicher wie mög­lich gestal­tet wer­den. Ein Kon­zept, das bei den Fami­li­en im Land­kreis offen­bar gut ankam und ent­spre­chend ger­ne genutzt wor­den ist.

Land­kreis­weit wur­den am gest­ri­gen Sonn­tag knapp 5000 Testun­gen durch­ge­führt, dar­un­ter waren etwa 4500 Kin­der – die größ­te Test­ak­ti­on, die im Land­kreis jemals statt­ge­fun­den hat. Mög­lich gemacht haben dies das Test­zen­trum Wun­sie­del mit sei­ner Außen­stel­le in Selb, vier Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen mit ihren ehren­amt­li­chen Hel­fern (DLRG Markt­red­witz, Wei­ßen­stadt, Wun­sie­del, sowie das Test­team Selb-Schön­wald bestehend aus DLRG, Berg­wacht, Was­ser­wacht und BRK), fünf Apo­the­ken im Land­kreis (Adler Apo­the­ke, Son­nen-Apo­the­ke und Mari­en­apo­the­ke Markt­red­witz, Stadt­apo­the­ke Markt­leu­then, Stadt Apo­the­ke Wei­ßen­stadt) und die neue Test­sta­ti­on der „The Legal Group“ in Selb. Aus allen Testun­gen haben sich 16 posi­ti­ve Schnell­tests ergeben.

„Ich möch­te mich an die­ser Stel­le ganz herz­lich bei allen Mit­wir­ken­den bedan­ken, die die­sen Mega-Test-Tag mög­lich gemacht haben – bei den Hel­fe­rin­nen und Hel­fer an den Test­sta­tio­nen, dem Per­so­nal in den Apo­the­ken und den Orga­ni­sa­to­rin­nen und Orga­ni­sa­to­ren hier im Land­rats­amt“, sagt Land­rat Peter Berek. „Beson­ders bedan­ken möch­te ich mich aber auch bei den Fami­li­en, die von die­sem Ange­bot so rege Gebrauch gemacht haben. Das zeigt mir, dass die über­wäl­ti­gen­de Mehr­heit der Bevöl­ke­rung im Land­kreis sich ihrer Ver­ant­wor­tung im Umgang mit der Pan­de­mie durch­aus bewusst ist und die Kri­ti­ker der aktu­el­len Coro­na-Maß­nah­men einer – wenn auch viel­leicht lau­ten – aber ver­schwin­dend gerin­gen Min­der­heit angehören.“