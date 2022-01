IHK-Wahl im Janu­ar 2022

Vom 10. bis 27. Janu­ar 2022 sind die rund 48.000 Mit­glieds­un­ter­neh­men der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth auf­ge­ru­fen, ihre Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter in die regio­na­len IHK-Gre­mi­en neu zu wäh­len. Die rund 12.000 wahl­be­rech­tig­ten IHK-Mit­glieds­un­ter­neh­men in Stadt und Land­kreis Bam­berg (Stich­tag 20.09.2021) wäh­len dabei ihre 40 Ver­tre­te­rin­nen und Ver­tre­ter vor Ort. Dabei ent­fal­len 12 Sit­ze auf die Wahl­grup­pe Indu­strie, 17 auf Dienst­lei­stun­gen und 11 auf Han­del und Tou­ris­mus – ein Spie­gel­bild der Wirt­schaft in der Regi­on Bam­berg. Ins­ge­samt 55 Per­so­nen kan­di­die­ren für das IHK-Gre­mi­um Bamberg.

Ab 10. Janu­ar 2022 erhal­ten die wahl­be­rech­tig­ten IHK-Mit­glieds­un­ter­neh­men ihre Wahl­un­ter­la­gen. Bis zum 27. Janu­ar 2022 haben sie Zeit, ihre Stim­me per Brief­wahl abzu­ge­ben. In die acht regio­na­len Gre­mi­en im Bezirk der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth (Bam­berg, Bay­reuth, Forch­heim, Hof, Kro­nach, Kulm­bach, Lich­ten­fels, Marktredwitz/​Selb) wer­den ins­ge­samt 270 Mit­glie­der direkt gewählt. Sie wer­den in den kom­men­den fünf Jah­ren ihre unter­neh­me­ri­sche Kom­pe­tenz in die Arbeit der IHK ein­flie­ßen las­sen und so den Kurs der IHK mit­be­stim­men. Die neu gewähl­ten Mit­glie­der der IHK-Gre­mi­en wer­den die 85 Mit­glie­der der IHK-Voll­ver­samm­lung bestim­men, die wie­der­um im April ein neu­es Prä­si­di­um wählt.

Die Kan­di­die­ren­den für das IHK-Gre­mi­um Bam­berg im Überblick:

Wahl­grup­pe Industrie

Eberth Bau GmbH & Co. KG Bamberg Herr Brug­berger Klaus

UG Systems GmbH & Co. KG Bamberg Herr Cris­pens Robert

MORE­LO Rei­se­mo­bi­le GmbH Schlüsselfeld Frau Götz Gabriele

Zie­ge­lei Götz e.K. Reckendorf Herr Prof. Dr. Gramß Rupert

TLB GmbH Bischberg Herr Grim­mer Herbert

Grim­mer GmbH Lisberg Herr Hoff­mann Thomas

CHROFF Kunst­stoff­tech­nik GmbH Scheßlitz Herr Jür­gens Reiner

RZB Rudolf Zim­mer­mann, Bam­berg GmbH Bamberg Herr Dr. Lor­ko­vic Andrej

Wie­land Elec­tric GmbH Bamberg Herrn Porz­ner Thomas

Porz­ner Stei­ne & Erden Hol­ding GmbH & Co. KG Zapfendorf Herr Dr. Schultz Martin

Robert Bosch GmbH Bamberg Herr Schweins­berg Walter

Medi­en­grup­pe Ober­fran­ken GmbH & Co. KG Bamberg Herr Seel­mann Matthias

Stett­ler Kunst­stoff­tech­nik GmbH & Co. KG Burgwindheim Herr Dr. Swo­bo­da Michael

Bro­se Fahr­zeug­tei­le SE & Co. Kommanditgesellschaft Bamberg Herr Thie­hofe Ralf-Dieter

Rupp + Hub­rach Optik GmbH Bamberg Herr Wör­ner Georg

Wahl­grup­pe Handel/​Tourismus

Herr Balu­ses Mathias

GALE­RIA Kar­stadt Kauf­hof GmbH Bamberg Herr Fran­ke-Land­wers Chri­sti­an Eduard

C.E. Fran­ke Anti­qui­tä­ten GmbH Bamberg Herr Held Hartmut

Glocken-Apo­the­ke Hart­mut Held e.K. Strullendorf Herr Her­mann Tobias

Inve­st­ho­tel Bam­berg GmbH Bamberg Herr Käm­per Wilfried

Magnat Bau­ele­men­te GmbH Bamberg Herr Kle­menz Christian

Biero­thek GmbH Bamberg Herr Lip­pel Oliver

Oli­ver Lip­pel „Restau­rant Altenburg“ Bamberg Herr Mas­sak Werner

Wer­ner Mas­sak e.K. Litzendorf-Schammelsdorf Herr Mül­ler Florian

Ahörn­la GmbH Bamberg Herr Ram­ba­cher Steffen

Küche & Bad Inh. Stef­fen Ram­ba­cher e.K. Bamberg Herr Rauh Christian

Rauh-Hydrau­lik GmbH Bischberg-Trosdorf Frau Schie­wer Nicole

Nico­le Schie­wer „Die Prin­zes­sin auf der Erbse“ Bamberg Frau Schütz Eva Mar­ga­re­te (gen. Margit)

Bet­ten-Fried­rich KG Bamberg Frau Straub Lieselotte

Fran­ken­ho­tel Drei Kro­nen Mem­mels­dorf GmbH Memmelsdorf Herr Tho­mann Hans

Tho­mann GmbH Burgebrach Frau Wei­gand Sonja

Wahl­grup­pe Dienstleistungen