Update zum Stand der Coro­na­vi­rus-Infek­tio­nen und Schutz­imp­fun­gen im Land­kreis Kulm­bach am 04.01.2022

Kulm­bach, 04.01.22 (Stand 16.00 Uhr): Am Drei­kö­nigs­tag (06.01.2022) sind das Schnell­test­zen­trum im BRK-Haupt­quar­tier am Rot-Kreuz-Platz in Kulm­bach von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr und die Abstrich­stel­le in…