Am 14. und 15. Janu­ar, jeweils 19:30 Uhr, zeigt das ETA Hoff­mann Thea­ter wie­der „Schö­ne Aus­sich­ten!“ auf der Gro­ßen Büh­ne. In „Schö­ne Aus­sich­ten!“ fla­nie­ren über den Bam­ber­ger Max­platz die ker­ni­ge Markt­frau, die ger­ne mal über ihre Kund*innen schimpft, oder ein heim­ge­kehr­ter Ame­ri­ka­ner, der beschwingt und sin­gend übers Trot­toir tän­zelt. Sol­che und ande­re illu­stre Typen begeg­nen sich auf der Büh­ne, ver­pas­sen sich oder ver­lie­ben sich inein­an­der, zau­bern Kugeln aus ihren Köp­fen oder befra­gen ein geheim­nis­vol­les Buch. Das ist herr­lich sinn­stif­ten­der Unsinn! Mit Live-Musik prä­sen­tiert das Ensem­ble Songs von Kat­ja Ebstein über Ella Fitz­ge­rald bis Lady Gaga. Kar­ten gibt es an der Thea­ter­kas­se und auf www​.thea​ter​.bam​berg​.de.