Ob beruf­li­che Wei­ter­ent­wick­lung, Wie­der­ein­stieg oder finan­zi­el­le Absi­che­rung: Für mehr Geschlech­ter-Gerech­tig­keit in Stadt und Land­kreis laden die Gleich­stel­lungs­stel­len regel­mä­ßig Exper­tin­nen und Exper­ten ein, um über aktu­el­le Gen­der-The­men zu Beruf, Sor­ge­ar­beit oder Gesund­heit zu infor­mie­ren und sich auszutauschen.

Die näch­ste Online-Sprech­stun­de der Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­ten des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt und der Stadt Erlan­gen fin­det am Diens­tag, 25. Janu­ar 2022, von 12 bis 13 Uhr statt. Die­ses Mal geht es um das The­ma „Aktu­el­le Her­aus­for­de­run­gen für Fami­li­en – Ver­än­de­run­gen der Fami­li­en­struk­tu­ren, knapp bemes­se­ne Fami­li­en­zeit sowie unter­schied­li­che Bedürf­nis­se aller Genera­tio­nen“. Die Geschäfts­füh­re­rin­nen der Bünd­nis­se für Fami­li­en, Kat­ja Egel­brecht-Adler (Land­kreis Erlan­gen-Höchstadt) und Moni­ka Michali (Stadt Erlan­gen) stel­len in der Online-Sprech­stun­de ihre Ange­bo­te und Ver­an­stal­tun­gen vor und erläu­tern, wie sie sich für die Bedürf­nis­se und Inter­es­sen der Fami­li­en enga­gie­ren. Ein beson­de­rer Schwer­punkt liegt auf dem Enga­ge­ment für die Ver­ein­bar­keit von Beruf und Familie.

Wer an der Sprech­stun­de teil­neh­men möch­te, mel­det sich bit­te bis Frei­tag, 21. Janu­ar 2022, mit Namen und Wohn­ort unter gleichstellung@​erlangen-​hoechstadt.​de an und erhält den Teil­nah­me­l­ink. Die Sprech­stun­de fin­det per Web­ex statt. Fra­gen per E‑Mail vor­ab sind will­kom­men. Wer im Chat lie­ber anonym blei­ben möch­te, gibt dies bit­te bei der Anmel­dung an.

Clau­dia Wol­ter, Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te des Land­krei­ses Erlan­gen-Höchstadt und Katha­ri­na Pöll­mann-Hel­ler, Gleich­stel­lungs­be­auf­trag­te der Stadt Erlan­gen, freu­en sich auf den Austausch.

Alle Ange­bo­te der Land­kreis-Gleich­stel­lungs­stel­le und wei­te­re Infor­ma­tio­nen gibt es unter https://www.erlangen-hoechstadt.de/buergerservice/a‑bis‑z/gleichstellungsstelle/.