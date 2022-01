Am Sams­tag, 15.01.2022 von 9 bis 12 Uhr in der Braue­rei­gast­stät­te Ritt­may­er, Trails­dor­fer Stra­ße 4, 91352 Hal­lern­dorf. In die­ser Zeit haben alle Impf­wil­li­ge die Mög­lich­keit nach vor­he­ri­ger Ter­min­ver­ein­ba­rung sich die Erst‑, Zweit- oder Boo­ster­imp­fung geben zu las­sen. Die Imp­fung führt das Pra­xis­team von Frau Dr. Mörs­dorf aus Pretz­feld durch.

Auch für Kin­der und Jugend­li­che steht genü­gend Impf­stoff zur Verfügung!

Nähe­re Ein­zel­hei­ten sind auf der Home­page der Gemein­de Hal­lern­dorf zu fin­den unter: www​.hal​lern​dorf​.de

Eine direk­te Anmel­dung zur Imp­fung erfolgt über fol­gen­den Link: www​.ter​min​land​.eu/​c​o​r​o​n​a​-​h​a​l​l​e​r​n​d​o​rf/

oder mit Hil­fe des QR-Codes: