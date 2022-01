Pres­se­mit­tei­lung des „Anti­fa­schi­sti­schen Akti­ons­bünd­nis­ses gegen Verschwörungsmythen“:

Am 6.1.2022 haben knapp 700 Men­schen auf zwei Ver­an­stal­tun­gen gegen die Het­ze, die Des­in­for­ma­ti­on und das men­schen­ver­ach­ten­de Gedan­ken­gut demon­striert, das von ver­schwö­rungs­ideo­lo­gi­schen Grup­pen wie „Sta­yA­wa­ke“ regel­mä­ßig ver­brei­tet wird. Die Demon­stra­ti­on mit Start am Bahn­hofs­vor­platz wur­de vom Anti­fa­schi­sti­schen Akti­ons­bünd­nis gegen Ver­schwö­rungs­my­then“ orga­ni­siert, wäh­rend eine Stun­de spä­ter eine Kund­ge­bung des „Bam­ber­ger Bünd­nis gegen Rechts­ex­tre­mis­mus und Ras­sis­mus“ am Max­platz begann.

„Wir freu­en uns sehr, dass mehr als dop­pelt so vie­le Men­schen als wir erwar­tet haben, auf die Stra­ße gegan­gen sind!“, sagt eine Spre­che­rin des Anti­fa­schi­sti­schen Akti­ons­bünd­nis­ses. „Wir woll­ten uns mit den Teilnehmer*innen unse­rer Demon­stra­ti­on der Kund­ge­bung am Max­platz anschlie­ßen. Aller­dings waren wir dann so vie­le, dass die Ver­an­stal­tung aus Rück­sicht auf die Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men been­det wer­den musste.“

KIBA Bam­berg ergänzt: „Nicht nur die Teilnehmer*innen-Zahl ist ein Erfolg – wir begrü­ßen es auch, dass Sta­yA­wa­ke nicht in der Innen­stadt lau­fen konn­te. Wir hof­fen, dass die Querdenker-Tourist*innen, die zum größ­ten Teil von außer­halb nach Bam­berg gekom­men sind um ihre Ver­schwö­rungs­my­then zu ver­brei­ten, beim lan­gen Weg auf abge­le­ge­nen Rou­ten bald den Spaß an die­sem Spuk verlieren.“

Die Organisator*innen laden alle Bamberger*innen ein, auch in Zukunft laut gegen Neo­na­zis, Reichsbürger*innen und Antisemit*innen zu wer­den. Für die kom­men­den Mona­te sind eben­falls Gegen­ver­an­stal­tun­gen geplant.