Wegen eines Brücken­ta­ges am Frei­tag, 7. Janu­ar, blei­ben Stadt­ver­wal­tung, Bür­ger­bü­ro mit Schnell­schal­ter und Stadt­bü­che­rei sowohl am Frei­tag als auch am Sams­tag geschlos­sen. Von Mon­tag, 10. Janu­ar, an sind alle Dienst­stel­len wie gewohnt für die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger da.