Die Win­ter­wan­de­rung des Ple­cher Hei­mat­ver­eins fin­det statt, Start ist am Sonn­tag, 9. Janu­ar, um 13:30 Uhr am Kirch­platz in Plech. Auf gut 7 Kilo­me­tern machen drei beson­de­re Kir­chen und das Natur­denk­mal Kuckucks­loch die Wan­de­rung kurz­wei­lig, Kul­tur und Natur sind in stim­mungs­vol­lem Zusam­men­klang. Der Weg geht gro­ßen­teils über schma­le Teer­sträß­chen oder Schot­ter­we­ge, nur ein kur­zes Stück Wald­pfad, der für gelän­de­gän­gi­ge Kin­der­wa­gen begeh­bar ist. Es gilt 2G und es ist dies­mal kei­ne Ein­kehr vor­ge­se­hen. Anmel­dung ist rat­sam, da die Teil­neh­mer­zahl begrenzt ist: Tel. (0 92 44) 514. www​.ple​cher​-hei​mat​ver​ein​.de

Mar­le­ne Deß, Schrift­füh­re­rin im Ple­cher Hei­mat­ver­ein e.V., FSV-Orts­grup­pe Plech