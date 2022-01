Erfolg­rei­che Unter­stüt­zung für Start-Ups

Nach über zehn Jah­ren im Ange­stell­ten­ver­hält­nis bei einem in Selb ansäs­si­gen Phy­sio­the­ra­peu­ten ent­schloss sich Vik­tor Tril­ler 2021 zum Schritt in die Selbst­stän­dig­keit und erfüll­te sich dadurch einen lang geheg­ten Traum. Durch sei­ne erlern­ten Fähig­kei­ten möch­te er nun eigen­stän­dig sei­nen Bei­trag lei­sten, das phy­sio­the­ra­peu­ti­sche Ver­sor­gungs­an­ge­bot im Land­kreis Wun­sie­del i. Fich­tel­ge­bir­ge zu ver­bes­sern und dadurch sei­ne Hei­mat tat­kräf­tig zu unter­stüt­zen. Dabei half ihm unter ande­rem das viel­fäl­ti­ge Ange­bot des Bera­tungs­tags für Exi­stenz­grün­de­rin­nen und ‑grün­der der Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses Wun­sie­del i. Fichtelgebirge.

Hell, modern, freund­lich – so prä­sen­tie­ren sich die vier Behand­lungs­räu­me der am 03.01.2022 neu eröff­ne­ten Phy­sio­the­ra­pie­pra­xis von Vik­tor Tril­ler in der Bahn­hofs­stra­ße 1 in Selb. Zum The­ra­pie­an­ge­bot zäh­len manu­el­le The­ra­pien, Lymph­drai­na­gen, klas­si­sche Mas­sa­ge­the­ra­pien, Kran­ken­gym­na­stik, Wär­me­the­ra­pien, Trak­ti­ons­be­hand­lun­gen (Schlin­gen­tisch) sowie das Kine­sio-Taping. Beson­de­ren Wert legt der Inha­ber auf die qua­li­ta­tiv hoch­wer­ti­ge Pati­en­ten­ver­sor­gung, wel­che die Grund­la­ge für einen opti­ma­len Hei­lungs- und Reha­bi­li­ta­ti­ons­pro­zess darstellt.

Um krea­ti­ve Ideen der Grün­der­sze­ne im Land­kreis wei­ter­hin zu för­dern, wer­den auch in die­sem Jahr monat­lich indi­vi­du­el­le und kosten­freie Bera­tungs­ta­ge zu Fra­gen rund um die Exi­stenz­grün­dung und die Betriebs­über­nah­me ange­bo­ten. Durch­ge­führt wer­den sie in Koope­ra­ti­on mit der Indu­strie- und Han­dels­kam­mer für Ober­fran­ken Bay­reuth, der Hand­werks­kam­mer Ober­fran­ken und Exper­tin­nen und Exper­ten des Aktiv­se­nio­ren Bay­ern e.V. Die Bera­tung umfasst neben der För­der­mit­tel­be­ra­tung auch Fra­gen zum Busi­ness­plan, Grün­dungs­for­ma­li­tä­ten sowie Finan­zie­rung. Für steu­er­li­che und buch­hal­te­ri­sche Fra­ge­stel­lun­gen steht bei den Ter­mi­nen auch ein Steu­er­be­ra­ter zur Verfügung.

Hier der Über­blick über alle Termine:

26.01.2022

23.02.2022

23.03.2022

27.04.2022

25.05.2022

22.06.2022

27.07.2022

28.09.2022

26.10.2022

30.11.2022

14.12.2022

Hin­weis: Die Bera­tungs­ta­ge wer­den übli­cher­wei­se als Prä­senz­ver­an­stal­tung durch­ge­führt. Auf­grund der Coro­na-Pan­de­mie wer­den die For­ma­te im Jahr 2022 kurz­fri­stig an die jewei­li­ge Pan­de­miela­ge ange­passt und gege­be­nen­falls als Online-Mee­ting abgehalten.

Für nähe­re Infor­ma­ti­on sowie für die Anmel­dung zu einem Bera­tungs­tag wen­den Sie sich bit­te die Wirt­schafts­för­de­rung des Land­krei­ses: Flo­ri­an Ernst (Tel.: 09232 80 483; Mail: florian.​ernst@​landkreis-​wunsiedel.​de).