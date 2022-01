Das Kun­den­cen­ter Ver­kehr der Stadt­wer­ke an der ZOH öff­net künf­tig aus­schließ­lich unter der Woche. Sams­tags sei die Nach­fra­ge zu gering. Unab­hän­gig von den Öff­nungs­zei­ten des Kun­den­cen­ters erhal­ten die Fahr­gä­ste auch künf­tig Tickets an Auto­ma­ten, in den Bus­sen und in der App des VGN. Fahr­plan­aus­künf­te gibt’s wei­ter­hin online und tele­fo­nisch rund um die Uhr – auch am Wochenende.

Gera­de wochen­tags nut­zen vie­le Fahr­gä­ste das Kun­den­cen­ter Ver­kehr der Stadt­wer­ke Bay­reuth an der ZOH. Vie­le kau­fen eine Fahr­kar­te oder brau­chen eine schnel­le Info, wel­chen Bus sie am besten neh­men sol­len. Sams­tags ist der Andrang aller­dings deut­lich gerin­ger. Des­we­gen wird das Kun­den­cen­ter Ver­kehr ab sofort aus­schließ­lich von Mon­tag bis Frei­tag öff­nen. Die frei wer­den­den per­so­nel­len Kapa­zi­tä­ten wol­len die Stadt­wer­ke vor allem in den tele­fo­ni­schen Kun­den­ser­vice für die Fahr­gä­ste inve­stie­ren. Unab­hän­gig von der per­sön­li­chen Bera­tung bleibt das wei­te­re Ser­vice-Ange­bot für die Fahr­gä­ste erhal­ten. Das heißt: Auch außer­halb der Öff­nungs­zei­ten des Kun­den­cen­ters Ver­kehr kön­nen Tickets an den Auto­ma­ten an der ZOH, in den Bus­sen selbst oder online in der App des VGN gekauft wer­den. Dort sowie auf der Web­sei­te der Stadt­wer­ke Bay­reuth fin­det sich auch eine Online-Fahr­plan­aus­kunft, die immer erreich­bar ist. Wer lie­ber aufs Tele­fon setzt, erreicht zu den regu­lä­ren Geschäfts­zei­ten die Stadt­wer­ke Bay­reuth unter der Tele­fon­num­mer 0921 600–436 – das Ser­vice-Tele­fon des VGN ist unter der Num­mer 0911 27075–99 rund um die Uhr erreichbar.