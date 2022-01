Infor­ma­tio­nen zum Infektionsgeschehen

Lei­der gibt es heu­te einen wei­te­ren Todes­fall im Land­kreis zu mel­den. Ver­stor­ben ist ein 97-jäh­ri­ger Mann mit bekann­ten Vor­er­kran­kun­gen. Dar­über hin­aus gibt es neue Test­mög­lich­keit in Selb: The Legal Group medi­ti GmbH bie­tet bei EDE­KA EGERT, Dr.-Ludwig-Rieß-Straße 1, 95100 Selb ab sofort Schnell­tests ohne Ter­min und Regi­strie­rung an. Auch Lol­li­tests für Klein­in­der wer­den dort durch­ge­führt. Öff­nungs­zei­ten: Mon­tag bis Frei­tag von 06:00 bis 18:00 Uhr, sowie Sams­tag und Sonn­tag von 10:00 bis 16:00 Uhr.

Neue Fäl­le: 21

Fäl­le gesamt: 7.160

Virus­mu­ta­tio­nen (VOC): 3.067

Erkrank­te: 146

Gene­se­ne: 6.798

Todes­fäl­le: 216

7‑Ta­ges-Inzi­denz: 104,20

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gestern: 0

Imp­fun­gen im Impf­zen­trum gesamt: 73.845

Imp­fun­gen bei Haus­ärz­ten gesamt: 59.712

Schnell­tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 380

PCR-Tests am loka­len Test­zen­trum gestern: 47

Kli­ni­kum Fich­tel­ge­bir­ge – COVID19-Patienten

Stand­ort Marktredwitz

Gesamt: 1

davon All­ge­mein­bet­ten: 1

davon Inten­siv­bet­ten: 0

Stand­ort Selb: