„Brei­ten­güß­bach stellt sich quer“ erwar­tet am 4. Janu­ar bis zu 150 Teilnehmer

Dem Land­rats­amt Bam­berg ist für den 4. Janu­ar 2022 ab 18 Uhr in Brei­ten­güß­bach eine Demon­stra­ti­on „Brei­ten­güß­bach stellt sich quer“ an der Kreu­zung „Zücks­hu­ter Stra­ße / Am Sport­platz“ ange­zeigt. Die Orga­ni­sa­to­ren erwar­ten rund 150 Teilnehmer.

Wei­te­re Ver­samm­lun­gen sind der Sicher­heits­be­hör­de nicht gemel­det. Soll­te – wie vor einer Woche – eine wei­te­re (nicht ange­mel­de­te) Ver­samm­lung beab­sich­tigt sein, gilt für die­se eine All­ge­mein­ver­fü­gung, die in Abstim­mung mit der Gemein­de und der Poli­zei erlas­sen wur­de (www​.land​kreis​-bam​berg​.de).