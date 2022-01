An den

Vor­sit­zen­den der Gesundheitsministerkonferenz

Herrn Klaus Holetschek

Baye­ri­sches Staatsministerium

Sehr geehr­ter Herr Gesund­heits­mi­ni­ster Holetschek,

am 14.12.2021 haben die Gesund­heits­mi­ni­ster der Län­der beschlos­sen, dass geboo­ster­te Geimpf­te von der Test­pflicht bei den bis­he­ri­gen 2 G plus-Zugän­gen zu bestimm­ten gesell­schaft­li­chen Berei­chen befreit sei­en. Die Fol­ge ist, dass etwa bei kul­tu­rel­len gro­ßen Ver­an­stal­tun­gen oder bei pri­va­ten Fei­ern von Geimpf­ten und Gene­se­nen mit Teil­neh­mer­zah­len bis 50 Per­so­nen in Innen­räu­men kein nega­ti­ver Test mehr vor­zu­le­gen ist.

Die Boo­ster­imp­fung ist die Kon­se­quenz der Tat­sa­che, dass die Schutz­wir­kung der bis­he­ri­gen Imp­fun­gen nach sechs Mona­ten nicht mehr gesi­chert gege­ben ist. Dies wird durch RKI-Daten aus den Zeit­raum zwi­schen 45. und 48. Kalen­der­wo­che 2021 deut­lich, wonach 70,6% der sym­pto­ma­ti­schen Covid-19 Fäl­le mit Anga­be des Impf­sta­tus in der Alters­grup­pe der über Sech­zig­jäh­ri­gen voll­stän­dig geimpft waren, also einen Impf­durch­bruch hat­ten. Die beträcht­li­che Zahl der auf der Inten­siv­sta­ti­on behan­del­ten Geimpf­ten bestä­tigt den unzu­rei­chen­den Schutz der Imp­fung, der vor allem die soge­nannt vul­nerablen Pati­en­ten hohen Alters oder mehr­fa­cher Krank­hei­ten betrifft. Die von Ihnen bestä­tig­te Ziel­set­zung der Boo­ste­rung ist also, den unge­nü­gen­den Schutz der vor­her als Lösung der pan­de­mi­schen Situa­ti­on pro­pa­gier­ten Imp­fung zu ver­bes­sern. Für die­se vul­nerable Bevöl­ke­rungs­grup­pe erscheint die drit­te Imp­fung als eine sinn­vol­le Maß­nah­me, da ihr Gefähr­dungs­po­ten­ti­al am höch­sten ist. Aller­dings bleibt auch für die dann drei­mal Geimpf­ten die Unsi­cher­heit bestehen, dass sie – nicht nur bezo­gen auf die neue Omi­kro­n­va­ri­an­te – wie alle bis­her 2‑fach Geimpf­ten mög­li­cher­wei­se sich neu infi­zie­ren und zu Über­trä­gern wer­den kön­nen. So sind die von der Gesund­heits­mi­ni­ster­kon­fe­renz gewähr­ten Frei­hei­ten im Zugang zu 2 G plus Ver­an­stal­tun­gen eine aus poli­ti­schen Grün­den gewähl­te, aber akzep­tiert fort­be­stehen­de poten­zi­el­le Gefähr­dung der dort ver­sam­mel­ten Personen.

Die sonst für 2‑fach Geimpf­te und Gene­se­ne dane­ben bestehen­de Test­pflicht der 2 G plus Regel bestä­tigt die viro­lo­gi­sche Erkennt­nis, dass die Zwei­fachimp­fung kei­ne Sicher­heit vor einer Erkran­kung – auch nicht vor schwe­ren Ver­läu­fen wie die Lage auf den Inten­siv­sta­tio­nen zeigt – bie­tet. Damit wird bestä­tigt, dass im Grun­de jede grö­ße­re Ver­an­stal­tung mit einem Schnell­test allen Per­so­nen zugäng­lich gemacht wer­den könn­te, um eine größt­mög­li­che Sicher­heit bei einem fort­ge­setzt bestehen blei­ben­den klei­nen Risi­ko einer Infek­ti­on zu geben! Die mei­sten der mit dem Bezug auf die Ein­schrän­kung der Infek­ti­ons­zah­len ver­bun­de­nen Ein­grif­fe in die Grund­rech­te erwei­sen sich daher als poli­ti­sche Will­kür! Das Vor­ha­ben der Poli­ti­ker und der in der Öffent­lich­keit füh­ren­den Viro­lo­gen, durch die Imp­fung eine Her­denim­mu­ni­tät der Gesamt­be­völ­ke­rung bis hin­un­ter zu den Kin­dern her­zu­stel­len, ist, wie die Impf­durch­brü­che zei­gen, offen­sicht­lich nicht zu errei­chen. Weil die­se Ziel­set­zung sich nicht hal­ten lässt und ver­stärkt durch nicht aus­rei­chen­de Test­ka­pa­zi­tä­ten, sehe ich in den Regeln einen unehr­li­chen Umgang in den öffent­li­chen Außen­dar­stel­lun­gen, der als Hilfs­mit­tel den unge­impf­ten Teil der Bevöl­ke­rung als Sün­den­bock der pan­de­mi­schen Situa­ti­on darstellt.

Als äuße­res Zei­chen dient ihr Aus­schluss aus der Wahr­neh­mung der bis­her jedem Men­schen vor­aus­set­zungs­los zuste­hen­den Grundrechte.

Die Fol­gen sind viel­fach fatal – fatal für die Bevöl­ke­rung, fatal bis hin­un­ter zu den Kin­dern und fatal für die Ein­schät­zung von Poli­ti­kern als ent­schie­de­nen Schüt­zern der Demokratie.

Bezo­gen auf die Bevöl­ke­rung höre ich mit Erschrecken, dass Kin­der und Jugend­li­che von sport­li­cher Betä­ti­gung, von kul­tu­rel­len Ver­an­stal­tun­gen ein­schließ­lich einer wei­te­ren Teil­nah­me an musi­ka­li­sche Aus­bil­dung, vom Besuch zoo­lo­gi­scher Stät­ten und Frei­zeit­parks aus­ge­schlos­sen wer­den, wenn sie nicht geimpft sind. Uner­träg­li­cher­wei­se stellt damit die auch von Ihrer Par­tei ver­tre­te­ne Poli­tik einen mit indi­rek­ten Mit­teln aus­ge­üb­ten Impf­zwang für die­se Bevöl­ke­rungs­grup­pe her, der sich erlaubt, ihr die mit der Imp­fung unwäg­bar ver­bun­de­nen gesund­heit­li­chen Gefähr­dun­gen auf­zu­er­le­gen. Nicht nur die bekann­ten gehäuf­ten Myo­kar­di­ti­ten, die über dem Durch­schnitt der in die­ser Alters­grup­pe auf­tre­ten­den Erkran­kun­gen lie­gen, sind eine durch den genann­ten Druck zur Imp­fung poli­tisch nicht ver­ant­wort­ba­re Fol­ge. Mir sind in unse­rer frän­ki­schen Regi­on in der Alters­grup­pe der Jugend­li­chen und jun­gen Erwach­se­nen vier töd­li­che Ver­läu­fe nach der Imp­fung bekannt! Als pen­sio­nier­ter Arzt habe ich noch immer vie­le Kon­tak­te zu Pati­en­ten und weiß dar­über hin­aus, dass Impf­ne­ben­wir­kun­gen von den Kol­le­gen gern als frag­lich gegen­über den Pati­en­ten ein­ge­stuft und nicht gemel­det wer­den. Ange­sichts der mas­si­ven Impf­kam­pa­gne, die von der Poli­tik und von den Ärz­te­or­ga­ni­sa­tio­nen unter weit­ge­hen­dem Ver­zicht auf eine kri­ti­sche wis­sen­schaft­li­che und öffent­li­che Beglei­tung erfolgt, erscheint das bei der Fixie­rung auf die­ses Vor­ge­hen nicht ver­wun­der­lich. Die Kon­se­quenz ist aller­dings, dass die tat­säch­li­chen Neben­wir­kun­gen der Imp­fun­gen mit gro­ßer Wahr­schein­lich­keit höher lie­gen als es die öffent­li­chen Sta­ti­sti­ken zei­gen. Dar­über hin­aus wer­den Lang­zeit­ne­ben­wir­kun­gen, die über eine vier­wö­chi­ge Beob­ach­tungs­zeit hin­aus­ge­hen, in den näch­sten Jah­ren nicht zu erken­nen sein. Sie kön­nen sta­ti­stisch erst spät mög­li­cher­wei­se auf­fäl­lig werden.

Die genann­ten, Ihnen bekann­ten poli­ti­schen Zwän­ge füh­ren dazu, dass Eltern und Jugend­li­che eine abwä­gen­de Ent­schei­dung in der Impf­fra­ge häu­fig nicht gesund­heit­lich, son­dern an der Rück­ge­win­nung ihrer demo­kra­ti­schen Frei­hei­ten ori­en­tiert fäl­len. Ein eigen­stän­di­ger, ver­ant­wort­li­cher Umgang, wie ihn jeder mit dem Nach­weis eines nega­ti­ven Schnell­tests brin­gen könn­te, der ande­re nicht durch die ver­meint­li­che Sicher­heit einer Imp­fung, son­dern jeder­zeit eini­ger­ma­ßen sicher schützt und gleich­zei­tig Frei­heits­rech­te bewahrt, wird poli­ti­schnicht gewünscht und durch staat­li­che Zwangs­re­ge­lun­gen ersetzt! So wird Jugend­li­chen und Eltern, die nur um wie­der des Zugangs zu – demo­kra­tisch in den Ver­fas­sun­gen bis­her bedin­gungs­los garan­tier­ten – Grund­rech­ten wil­len sich und/​oder ihre Kin­der imp­fen las­sen, der Glau­be an Selbst­ver­ant­wor­tung und Wah­rung des Rechts auf Selbst­be­stim­mung genom­men! Zu die­sem Recht muss selbst­ver­ständ­lich gehö­ren, dass jeder, der auf die Imp­fun­gen zum Schutz sei­ner Gesund­heit bzw. sei­nes Lebens setzt, sich imp­fen las­sen kann.

Für ein zukünf­ti­ges Ver­ständ­nis eines demo­kra­ti­schen Mit­ein­an­ders, wo aber Zwang das Selbst­be­stim­mungs­recht eines Men­schen erset­zen kann, erweist sich die­ses poli­ti­sche Vor­ge­hen als zer­stö­re­risch. Para­do­xer­wei­se bie­tet es, wie die Impf­durch­brü­che bestä­ti­gen, kei­ne Sicher­heit vor einer Infek­ti­on. Wenn, wie ange­kün­digt, für die Omi­kron-Mutan­te im Früh­jahr und in Zukunft ggf. für wei­te­re Mutan­ten die Bevöl­ke­rung zu mit in ver­kürz­ten Ver­fah­ren zuge­las­se­nen neu­en Imp­fun­gen – mit dem Zugang zu Grund­rech­ten gekop­pelt – gezwun­gen wird, wird die­ses Land das Gesicht einer frei­en Demo­kra­tie ver­lie­ren – eine sich mir ver­schlie­ßen­de Vor­stel­lung. Der im Zusam­men­hang mit der Aus­brei­tung die­ser Mutan­te von den Par­tei­en ent­ge­gen den Emp­feh­lun­gen der Stän­di­gen Impf­kom­mis­si­on erfol­gen­de Impf­druck auf die Kin­der kann ange­sichts des vor­her Gesag­ten nur noch als unver­ant­wort­lich von mir ver­stan­den wer­den! Die Zugangs­be­schrän­kun­gen zu bis­her all­ge­mei­nen Rech­ten wird von der Gesund­heits­mi­ni­ster­kon­fe­renz und von Ihnen ver­tre­te­nen Poli­tik uner­träg­li­cher­wei­se auch dort ein­ge­schränkt, wo die eines sozia­len Kon­takts zu ihren Lie­ben beson­ders Bedürf­ti­gen sind, in den Alten­hei­men und Kran­ken­häu­sern. Die so für­sorg­lich klin­gen­de poli­ti­sche Maß­nah­me eines not­wen­di­gen Schnell­tests für Geimpf­te und Gene­se­ne für ihre Besu­che dort schließt ganz selbst­ver­ständ­lich wei­ter­hin unge­impf­te Men­schen von die­sen lebens­wich­ti­gen Kon­tak­ten für sie und ihre Ange­hö­ri­gen aus, wäh­rend die poli­ti­sche Maß­nah­me beim Zugangs­recht der Geimpf­ten und Gene­se­nen gleich­zei­tig mit dem erfor­der­li­chen Schnell­test ein­ge­steht, dass die Geimpf­ten und Gene­sen ohne die­sen Test kei­nen siche­ren Schutz bei ihren Besu­chen geben wür­den. In der Öffent­lich­keit völ­lig unbe­ach­tet bleibt, dass das Selbst­be­stim­mungs­recht der betrof­fe­nen Alten und Kran­ken wei­ter­hin für die Regie­run­gen als Ver­an­las­ser sol­che Rege­lun­gen ohne Bedeu­tung ist – ihre Ent­fer­nung von empa­thi­scher Mensch­lich­keit ist unge­heu­er groß gewor­den! Für mich, einen lang­jäh­ri­gen All­ge­mein­arzt auf dem Land, der immer das Selbst­be­stim­mungs­recht sei­ner Pati­en­ten zu wah­ren such­te – in Bezug auf die Imp­fun­gen konn­ten Eltern wie Erwach­se­ne ihre Ent­schei­dung nach Bera­tung in jede Rich­tung wäh­len – und der ich die­se Demo­kra­tie als wohl die beste auf der Welt ver­tei­digt habe, ist auch der von ihnen gegen­wär­tig pro­pa­gier­te Umgang mit der grund­ge­setz­li­chen Zuer­ken­nung der Grund­rech­te an alle Men­schen in die­sem Land kaum mehr zu ertra­gen. Eine Nei­gung zum Rück­zug aus jedem Enga­ge­ment macht sich bei mir breit. Die­se Nei­gung wird dadurch ver­stärkt, dass jeder eigen­stän­di­ge und selbst­ver­ant­wort­li­che Umgang mit dem Infek­ti­ons­ri­si­ko und jede, auch hier geäu­ßer­te Kri­tik reflex­ar­tig in der Öffent­lich­keit mit Ver­schwö­rungs­theo­rien und/​oder rechts­ge­rich­te­ten Ideo­lo­gien in Ver­bin­dung gebracht wird.

Das ist ein Grund, war­um vie­le mei­ner Freun­de und Bekann­te kei­ne öffent­li­che Kri­tik mehr wagen. Es ist für mich erschreckend, dass in kaum einer dem demo­kra­ti­schen Spek­trum bis­her zuge­ord­ne­ten Par­tei­en die Ein­hal­tung der Grund­rech­te für alle Men­schen zum Kri­te­ri­um der poli­ti­schen Bewer­tung bei den Maß­nah­men gegen die Pan­de­mie gehört, für die das Recht auf Selbst­be­stim­mung ein unver­äu­ßer­li­cher Bestand­teil der Wür­de jedes Men­schen ist. All das rührt an den Grund­fe­sten unse­rer Demo­kra­tie. Dadurch, dass auch die Medi­en in einer dif­fe­ren­zier­ten, klä­ren­den Bericht­erstat­tung ver­sa­gen und die Grund­rech­te für alle nicht mehr mit dem bis­he­ri­gen Demo­kra­tie­ver­ständ­nis schüt­zen, erfasst die­ser Rück­zug aus Resi­gna­ti­on immer mehr Men­schen. Resi­gna­ti­on ist dann der ver­blei­ben­de Schutz des demo­kra­ti­schen Teils der Bevöl­ke­rung für die­se lädier­ten Demo­kra­tie, der mit der herr­schen­den Poli­tik nicht mehr zurecht­kommt. Wenn der ande­re Teil zur Ver­tei­di­gung sei­ner Grund­rech­te sich einer rechts­po­pu­li­sti­schen und anti­de­mo­kra­ti­schen Par­tei zuwen­den muss, ist das ein Armuts­zeug­nis für das Demo­kra­tie­ver­ständ­nis der eta­blier­ten Par­tei­en, die sich als ein­zig ver­nünf­tig ver­ste­hen und für einen offe­nen Dis­kurs nicht mehr zur Ver­fü­gung stehen.

Wer­den von ihnen dann die öffent­lich auf­fäl­li­gen gesell­schaft­li­chen Rän­der gewalt­be­rei­ter grund­sätz­li­cher Geg­ner der Demo­kra­tie gar noch in einen Zusam­men­hang mit die­sen Mil­lio­nen Men­schen gebracht, die aus ihrem Ver­ständ­nis von Schutz der Gesund­heit und Selbst­be­stim­mungs­recht die Imp­fung gegen­wär­tig ableh­nen, tra­gen die Par­tei­en zur Spal­tung der Gesell­schaft wesent­lich bei. Von einem Respekt gegen­über jeder Per­son, wie sie Bun­des­kanz­ler Scholz zuge­sagt hat, ist nichts sicht­bar! Die Ten­denz zur Auf­ga­be an demo­kra­ti­scher Teil­ha­be wird ver­stärkt durch die bun­des­po­li­tisch uner­war­te­te, den vor der Bun­des­tags­wahl gemach­ten Ankün­di­gun­gen dia­me­tral ent­ge­gen­lau­fen­den Gesetz­ge­bung, Ange­hö­ri­ge in medi­zi­ni­schen und pfle­ge­ri­schen Ein­rich­tun­gen einer Zwangs­impf­pflicht aus­zu­set­zen. Da ange­sichts der vor­her geäu­ßer­ten Pro­ble­ma­tik der Imp­fun­gen kei­ner­lei siche­rer Schutz der Kran­ken und Pfle­ge­be­dürf­ti­gen dadurch zu erwar­ten ist, dürf­ten ande­re Beweg­grün­de dahin­ter ste­hen. Die Infra­ge­stel­lung des poli­ti­schen Vor­ge­hens durch Ange­hö­ri­ge gera­de aus den Beru­fen, die sich mit Gesund­heits­für­sor­ge beson­ders beschäf­ti­gen, ist zwei­fel­los poli­tisch unan­ge­nehm und wür­de damit end­gül­tig aus­ge­löscht. Für auto­ri­tär gesinn­te Poli­ti­ker und die die Öffent­lich­keit bestim­men­den Medi­zinex­per­ten wäre die Gefahr ihrer Infra­ge­stel­lung dann kaum mehr gege­ben, ein Erfolg, der sie mit Genug­tu­ung erfül­len könn­te. Einer all­ge­mei­nen Impf­pflicht stün­den kei­ne Kri­ti­ker aus den eige­nen Rei­hen mehr ent­ge­gen! Vor­bei an Ihnen und allen Ver­tre­tern eines Impf­zwangs geht die teil­wei­se Ver­zweif­lung, die in den medi­zi­ni­schen und pfle­ge­ri­schen Ein­rich­tun­gen herrscht und mir bereits jetzt bekannt wird. Pfle­ge­kräf­te über­le­gen, ihren – gelieb­ten!!! – Beruf auf­zu­ge­ben. Ande­re, unab­hän­gig von die­ser Arbeit, wer­den fata­li­stisch. Die poli­ti­sche Unver­fro­ren­heit, sich ein Recht auf die freie Berufs­wahl und ‑aus­übung mit der Aberken­nung einer Berufs­aus­übung etwa von Ärz­ten an eine ein­sei­ti­ge Maß­nah­me wie die Imp­fung her­aus­zu­neh­men, ist ein wei­te­rer Ein­bruch in die Selbst­be­stim­mungs­rech­te der Men­schen und ihre Auf­lö­sung. Als frü­he­rer nie­der­ge­las­se­ner Arzt hät­te ich mei­nen Beruf für den Fall einer Nicht­imp­fung auf­zu­ge­ben gehabt – ich wer­de mich auch in die­ser Zeit mit Kol­le­gen ver­bin­den, die sich gegen sol­che Zwän­ge wen­den! Ich bit­te Sie, mei­nen Brief an die Kol­le­gen und Kol­le­gin­nen der Gesund­heits­mi­ni­ster­kon­fe­renz wei­ter­zu­lei­ten. Für eine Bestä­ti­gung wäre ich dank­bar. Da ich auf bis­he­ri­ge Brie­fe an in der Poli­tik ste­hen­de Per­so­nen in der Regel kei­ne Ant­wort oder – besten­falls lapi­dar – eine Ein­gangs­be­stä­ti­gung erhal­ten habe, erlau­be ich mir, die­sen Brief an Sie öffent­lich zu machen und an die demo­kra­ti­schen Par­tei­en, nicht nur im baye­ri­schen Par­la­ment, und an demo­kra­ti­sche Insti­tu­tio­nen zu verschicken.

Ich ver­blei­be in der Hoff­nung, dass die­ser Brief wie­der zur Stär­kung des demo­kra­ti­schen Umgangs in mei­nem Land beiträgt

mit freund­li­chem Gruß

Dr​.med. Klaus-Die­ter Preis