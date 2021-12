Freun­de der Plas­sen­burg erste­hen 300 Jah­re alten, kunst­voll gestal­te­ten Feierabendziegel

Kein Kunst­werk eines berühm­ten Malers oder Juwe­lier, son­dern ein bered­tes Zeug­nis Kulm­ba­cher Hand­ar­beit des 18. Jahr­hun­derts erwar­ben die Freun­de der Plas­sen­burg vor weni­gen Wochen von einem pri­va­ten Samm­ler: Einen soge­nann­ten Fei­er­abend­zie­gel. Genau 300 Jah­re alt ist der aus rot­brau­nem Ton bestehen­de ehe­ma­li­ge Dach­schutz, den in kunst­vol­len barocken Let­tern der Schrift­zug “Culm­bach 1721” ziert. Der für die Dach­ein­deckung genutz­te Biber­schwanz ist ein Flach­zie­gel und an der Unter­kan­te meist halb­rund geformt, was an die Kel­le des in Fluss­land­schaf­ten leben­den Nage­tiers erin­nert. Auf der Rück­sei­te besitzt der Biber­schwanz an der obe­ren Kan­te eine töner­ne Nase, mit dem er an der Dach­lat­te ein­ge­hängt wer­den kann. Er ist 38 cm lang, 19,5 cm breit und 1,5 cm dick; er wiegt zwei Kilogramm.

Die Freun­de der Plas­sen­burg erwar­ben eine außer­ge­wöhn­li­che Ver­si­on die­ses Zie­gels, die unten in einer Spit­ze aus­läuft. Der Ver­eins­vor­sit­zen­de Peter Weith stell­te ihn am Schieß­gra­ben im Ange­sicht der vari­an­ten­rei­chen Kulm­ba­cher Dach­land­schaft vor: „Die Form die­ses gebrann­ten Deck­steins wird Wap­pen­bi­ber genannt, das ist ein Biber­schwanz­zie­gel mit Kiel­bo­gen­schnitt und abge­run­de­ter Spit­ze“. Die­se Form bewirkt eine ande­re, cha­rak­te­ri­sti­sche Struk­tu­rie­rung der Dachfläche.

Biber­schwanz­zie­gel ergänz­ten am Ende des Mit­tel­al­ters die Dach­land­schaft. Zuvor war meist mit gewölb­ten hoh­len Zie­geln, die Mönch und Non­ne genannt wur­den, gedeckt wor­den. Mit Biber­schwanz­zie­geln konn­te deut­lich schnel­ler gedeckt wer­den. Eine stär­ke­re Ver­brei­tung fand der Biber­schwanz aller­dings erst ab dem 16. Jahr­hun­dert, als er wegen der Brand­ge­fahr der bis dahin übli­chen Stroh‑, Reet- und Holz­schin­del­deckun­gen in immer mehr Städ­ten vor­ge­schrie­ben wur­de. Auch heu­te spie­len sie im Denk­mal­schutz noch eine gro­ße Rol­le. Weith zeigt sich begei­stert von dem intak­ten 300 Jah­re alten Deck­stein und von der Kulm­ba­cher Hand­werks­kunst: „Die­sen Zie­gel könn­te man ohne Pro­ble­me sofort noch ein­mal auf ein Dach legen. Der wür­de noch Jahr­zehn­te halten“.

Das Wort Fei­er­abend­zie­gel ist als Sam­mel­be­griff für unter­schied­li­che mit Orna­men­ten, Inschrif­ten und Abdrücken ver­se­he­ne Ton zie­geln zu ver­ste­hen. Frü­her wur­de ange­nom­men, sie sei­en jeweils die letz­ten Zie­gel, die vor einem Brenn­vor­gang aus Ton ent­stan­den und beson­ders gekenn­zeich­net wur­den. Doch wur­den „Fei­er­abend­zie­gel“ in Fran­ken nicht unbe­dingt am Ende eines Arbeits­ta­ges gefer­tigt. Statt­des­sen gestal­te­te man sie zu ande­ren Anläs­sen, etwa zu Sai­son­be­ginn, für die Deckung außer­ge­wöhn­li­cher Gebäu­de oder auf Bestel­lung. Auf ihnen fin­den sich seit Jahr­hun­der­ten Stri­che, Son­nen­sym­bo­le, Tie­re, Kreu­ze und teil­wei­se auch Inschrif­ten und Hand­ab­drücke. Im 18. Jahr­hun­dert wur­den beson­de­re Zie­gel mit Jah­res­zahl und dem Her­stel­lungs­ort zum Abschluss einer Pro­duk­ti­ons­ein­heit oder am Ende der Zie­gel­sai­son gefer­tigt. Bei ein­fa­chen Zie­geln wur­de mit einem Spa­tel oder Stäb­chen eine Zahl, ein Orts­na­me und even­tu­ell wei­te­re Sym­bo­le ein­ge­ritzt. Auf­wän­di­ger waren für das jewei­li­ge Jahr gestal­te­te Stem­pel. Die Beschrif­tung des neu erwor­be­nen Zie­gels wur­de auf zwei unter­schied­li­che Arten ange­bracht. Mit dem einem Stäb­chen oder Grif­fel wur­de das viel­fach geschwun­ge­ne und spi­ral­för­mig unter­stri­che­ne Wort „Culm­bach“ in den noch feuch­ten Lehm geschrie­ben. Der Schrift­zug imi­tiert den­je­ni­gen einer brei­ten Feder auf Papier. Ein Stem­pel dien­te dann dazu, die in einen recht­ecki­gen Rah­men gefass­te Jah­res­zahl 1721 darunterzusetzen.

Der Zie­gel von 1721 war lan­ge Zeit auf einem Dach bei Wind und Wet­ter im Ein­satz, wie die Umris­se zwei­er wei­te­rer Biber­schwän­ze auf sei­ner Ober­sei­te bele­gen. Ihre Lage etwas ober­halb des Schrift­zugs lässt den Schluss zu, dass das Dach einst in soge­nann­ter Dop­pel­deckung ein­ge­deckt war. Dar­aus und mit den Spit­zen des Wap­pen­bi­bers ergibt sich eine cha­rak­te­ri­sti­sche Muste­rung im Dach. „Der Zie­gel war Teil einer recht teu­ren Dach­ein­deckung die 1721 oder in den Jah­ren danach vor­ge­nom­men wur­de. Viel­leicht kann aus Bau- oder Repa­ra­tur­ak­ten in den Archi­ven oder Bau­in­schrif­ten an Gebäu­den aus die­ser Zeit ent­nom­men wer­den, um wel­ches Bau­werk es sich han­delt“, erläu­tert Weith zu den Hin­ter­grün­den die­ses Ankaufs. Es ist nicht bekannt, für wel­ches Gebäu­de in Kulm­bach er Ver­wen­dung fand. Der für einen nied­ri­gen drei­stel­li­gen Euro­be­trag erwor­be­ne Zie­gel soll daher nicht nur als Aus­stel­lungs- son­dern auch als For­schungs­ob­jekt die­nen. Ob her­aus­ge­fun­den wer­den kann, in wel­cher Zie­ge­lei, von wem und für wel­ches Bau­werk oder wel­chen Auf­trag­ge­ber er geschaf­fen wur­de, soll dem Eifer und von Hei­mat­for­schern, Histo­ri­kern oder Bau­for­schern über­las­sen blei­ben. Das Arte­fakt soll auch für Aus­stel­lun­gen und even­tu­ell als Berei­che­rung eines Kulm­ba­cher Muse­ums ver­lie­hen werden.

Der Beruf des Zieg­ler war im Mit­tel­al­ter und der frü­hen Neu­zeit in vie­len Tei­len Fran­kens ein nicht-zünf­ti­ger Beruf. Zwar gab es ört­li­che Zusam­men­schlüs­se der Zie­gel­her­stel­ler und sie fin­den sich in Berufs­be­schrei­bun­gen des 16. und 17. Jahr­hun­derts, doch in vie­len Fäl­len war Zie­gel­her­stel­lung auch ein sai­so­na­ler Neben­er­werb von Hand­wer­kern und Bau­ern, der meist von Ende März bis Novem­ber aus­ge­führt wer­den konn­te. Zum einen gefror Ton­er­de und Lehm­bo­den im Win­ter und war kaum abzu­bau­en, zum ande­ren soll­te das ver­wen­de­te Mate­ri­al vor dem trock­nen und Bren­nen wenig­stens ein­mal wäh­rend eines Win­ters durch­ge­fro­ren sein. Dem­nach dau­er­te die Her­stel­lung sol­cher Zie­gel weit über ein Jahr. Bis ins 20. Jahr­hun­dert wur­den vie­le Orte der Her­stel­lung nach dem Pro­dukt benannt, so etwa der Orts­teil Zie­gel­hüt­ten und der Zie­gel­ei­weg oder auch der Zieg­ler­weg in Kulm­bach sowie die Zie­gel­hüt­te, die es in Him­mel­kron in Main­leus und Stadt­stein­ach gibt.

Zie­gel wie der Kulm­ba­cher von 1721 fin­den sich auch in den Samm­lun­gen gro­ßer Muse­en wie dem Ger­ma­ni­schen Natio­nal­mu­se­um Nürn­berg, dem Muse­um Euro­päi­scher Kul­tu­ren in Ber­lin oder in Spe­zi­al­samm­lun­gen in Bad Her­ren­alb, im Frän­ki­schen Frei­land­mu­se­um Bad Winds­heim und im Wie­ner Zie­gel- und Bau­ke­ra­mik­mu­se­um. Und nun auch in der Samm­lung der Freun­de der Plassenburg.

Hol­ger Peilnsteiner

