Füh­rer­schein­stel­le am Land­rats­amt infor­miert über den ver­pflich­ten­den Umtausch der Papier-Füh­rer­schei­ne in Füh­rer­schei­ne im Scheck­kar­ten­for­mat – Aktu­ell Jahr­gän­ge 1953 bis 1958 betroffen

Die Füh­rer­schein­stel­le am Land­rats­amt Lich­ten­fels weist auf den Pflicht­um­tausch für die Papier­füh­rer­schei­ne hin. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, die in den Jah­ren 1953 bis ein­schließ­lich 1958 gebo­ren sind, müs­sen spä­te­stens bis zum 19.01.2022 ein neu­es Doku­ment in den Hän­den haben. Für spä­te­re Geburts­jahr­gän­ge gel­ten län­ge­re Umtausch­fri­sten. Vor 1953 Gebo­re­ne haben für den Umtausch hin­ge­gen sogar Zeit bis Anfang 2033.

Für den Umtausch zustän­dig ist immer die Behör­de des Haupt­wohn­sit­zes. Für alle im Land­kreis Lich­ten­fels woh­nen­den Per­so­nen ist dies die Füh­rer­schein­stel­le am Land­rats­amt Lichtenfels.

Zum Umtausch wird ein bio­me­tri­sches Licht­bild, ein gül­ti­ges Aus­weis­do­ku­ment (Per­so­nal- oder Rei­se­pass), der alte Füh­rer­schein und ein Ter­min in der Füh­rer­schein­stel­le benö­tigt. Ein Ter­min kann online auf der Inter­net­sei­te des Land­rats­amts gebucht wer­den. Auf­grund der erhöh­ten Nach­fra­ge muss mit län­ge­ren War­te­zei­ten auf einen Ter­min gerech­net wer­den. Des­we­gen wird emp­foh­len, sich recht­zei­tig um einen Ter­min kümmern.

Soll­te der Füh­rer­schein von einer ande­ren Behör­de aus­ge­stellt wor­den sein, besteht die Mög­lich­keit, dort zur Beschleu­ni­gung eine Kar­tei­kar­ten­ab­schrift zur Über­sen­dung an die jetzt zustän­di­ge Behör­de anzufordern.

Wenn der Umtausch bean­tragt wur­de, kann der neue Füh­rer­schein dann gegen eine gerin­ge Gebühr auch direkt nach Hau­se gesandt wer­den. So erspart man sich zur Abho­lung den erneu­ten Gang zum Landratsamt.

Info vom : www​.bmvi​.de/​S​h​a​r​e​d​D​o​c​s​/​D​E​/​A​r​t​i​k​e​l​/​S​t​V​/​S​t​r​a​s​s​e​n​v​e​r​k​e​h​r​/​p​f​l​i​c​h​t​u​m​t​a​u​s​c​h​-​v​o​n​-​f​u​e​h​r​e​r​s​c​h​e​i​n​e​n​.​h​tml