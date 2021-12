Das Kro­nacher Impf­zen­trum bie­tet am Don­ners­tag, 6. Janu­ar, wie­der Ter­mi­ne für Kin­der­imp­fun­gen an. Eltern, die ihre Kin­der im Alter von fünf bis elf Jah­ren imp­fen las­sen möch­ten, kön­nen unter Anga­be von Vor- und Nach­na­me, Geburts­da­tum, Adres­se und Tele­fon­num­mer ihr Inter­es­se per E‑Mail unter impftermin@​lra-​kc.​bayern.​de hin­ter­le­gen. Mit­ar­bei­ter des Impf­zen­trums wer­den im Anschluss zurück­ru­fen und einen Ter­min ver­ein­ba­ren. Die Ter­min­ver­ein­ba­rung ist auch tele­fo­nisch mög­lich unter 09261–678666. Erreich­bar ist die Ter­min­hot­line von Mon­tag bis Frei­tag von 8 bis 16 Uhr. Auf­grund der mit­un­ter gro­ßen Nach­fra­ge bit­tet das Impf­zen­trum aller­dings um Ver­ständ­nis, dass es am Tele­fon zu War­te­zei­ten kom­men kann.