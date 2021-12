Seit Dezem­ber gibt es die neu­en Lese­start-Sets für Drei­jäh­ri­ge in Biblio­the­ken. Das Set kann in der Kin­der­bi­blio­thek im Erd­ge­schoss des RW21 kosten­los abge­holt wer­den. Zusätz­lich gibt es eine neue Auf­la­ge der Lese­start-Sets für Ein­jäh­ri­ge bei teil­neh­men­den Kin­der- und Jugend­arzt­pra­xen. Die Eltern erhal­ten mit dem Set ein alters­ge­rech­tes Bil­der­buch und wei­te­res Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al, wie sie das Betrach­ten von Bil­der­bü­chern, das Vor­le­sen, Spie­len und ande­re Aktio­nen in den All­tag ein­bau­en kön­nen. So för­dern die Eltern den Sprach­er­werb ihrer Kin­der. Zudem kön­nen sie sich lau­fend über neue Ideen sowie digi­ta­le Aus­ga­ben der Lese­start-Bil­der­bü­cher auf der Sei­te www​.lese​start​.de infor­mie­ren. Das Pro­gramm wird von der Stif­tung Lesen durch­ge­führt und vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung gefördert.