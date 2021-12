All­ge­mein­ver­fü­gung Ansamm­lungs­ver­bot Sil­ve­ster 2021

Die aktu­el­le 15. Baye­ri­sche Infek­ti­ons­schutz­maß­nah­men­ver­ord­nung sieht vor, dass zwi­schen dem 31. Dezem­ber 2021, 15 Uhr, und dem 1. Janu­ar 2022, 9 Uhr, Ansamm­lun­gen von mehr als zehn Per­so­nen auf öffent­li­chen publi­kums­träch­ti­gen Plät­zen und in ihrem wei­te­ren Umfeld unter­sagt sind. Über zehn Per­so­nen hin­aus­ge­hen­de Men­schen­an­samm­lun­gen haben sich in dem genann­ten Bereich unver­züg­lich zu zerstreuen.

All­ge­mein­ver­fü­gung Stadt Kulm­bach Sil­ve­ster 2021 zum Her­un­ter­la­den (PDF, 220KB)

Die zustän­di­gen Kreis­ver­wal­tungs­be­hör­den legen die ent­spre­chen­den öffent­li­chen publi­kums­träch­ti­gen Flä­chen fest, auf denen das Ansamm­lungs­ver­bot gilt.

In Abstim­mung mit allen Städ­ten, Märk­ten und Gemein­den setzt das Land­rats­amt Kulm­bach für Tei­le des Gebiets der Stadt Kulm­bach das ent­spre­chen­de Ansamm­lungs­ver­bot im Wege einer All­ge­mein­ver­fü­gung fest.

Die Beson­der­hei­ten der Sil­ve­ster­nacht brin­gen es mit sich, dass typi­scher­wei­se häu­fig auch spon­tan Ansamm­lun­gen in gelö­ster Stim­mung auch zwi­schen ein­an­der zuvor frem­den Per­so­nen erfol­gen. So posi­tiv spon­ta­ne Freu­de und dar­aus resul­tie­ren­de – fried­li­che – spon­ta­ne Fei­ern und Zusam­men­künf­te außer­halb der der­zei­ti­gen Pan­de­mie auch sind: Unter den der­zei­ti­gen Bedin­gun­gen der Pan­de­mie ist die­ses Ver­hal­ten in beson­de­rer Wei­se geeig­net, die Dyna­mik des Infek­ti­ons­ge­sche­hens zu vergrößern.

Es ist daher eine zeit­lich auf den Zeit­raum vom 31. Dezem­ber 2021 15 Uhr bis 1. Janu­ar 2022 9 Uhr und ört­lich auf im Ein­zel­nen fest­zu­le­gen­de, publi­kums­träch­ti­ge Plät­ze beschränk­te Unter­sa­gung von Ansamm­lun­gen von mehr als 10 Per­so­nen erforderlich.

