Impf­fort­schritt: Auch im Land­kreis Kro­nach wer­den die Impf­an­ge­bo­te wei­ter­hin sehr gut ange­nom­men. So konn­ten in der ver­gan­ge­nen Woche vom Impf­zen­trum des Land­krei­ses und den nie­der­ge­las­se­nen Ärz­ten zusam­men 3311 Imp­fun­gen durch­ge­führt wer­den. Die Impf­quo­te der voll­stän­dig geimpf­ten Per­so­nen (48.677) beträgt im Land­kreis Kro­nach nun 73 %. Des Wei­te­ren wur­den bis­her 26.378 Auf­fri­schimp­fun­gen im Land­kreis Kro­nach durch­ge­führt, was einer Quo­te von rund 39,7 % entspricht.

Die Imp­fun­gen der ver­gan­ge­nen Woche ver­tei­len sich wie folgt: 264 Erst­imp­fun­gen (begon­ne­ne Impf­se­ri­en mit Vak­zin von Bio­N­Tech, Moder­na), 248 Zweit­imp­fun­gen (zwei­te Imp­fun­gen mit Vak­zin von Bio­N­Tech, Moder­na sowie Imp­fun­gen mit John­son & John­son; voll­stän­dig geimpft) und 2799 Auffrischimpfungen.

Schnell­test­stel­len sowie PCR-Test­stel­le im Land­kreis Kro­nach an Sil­ve­ster und Neu­jahr 21/22:

Schnell­test­stel­len 31.12.2021 – Silvester

Schnell­test­stel­le DLRG Kronach

Hus­si­ten­gas­se 4, 96317 Kronach

Test­zeit: 11:00 Uhr – 13:00 Uhr

Anmel­dung online unter https://​kro​nach​.dlrg​.de/​i​n​f​o​r​m​i​e​r​e​n​/​t​e​s​t​z​e​n​t​rum gewünscht, jedoch kei­ne Anmel­dung erforderlich

Schnell­test­stel­le Cha­ris­ma Knellendorf

Am Zins­hof 3, 96317 Kronach

Test­zeit: 08:30 Uhr – 11:00 Uhr

Anmel­dung online unter https://​apo​-schnell​test​.de/​c​h​a​r​i​s​m​a​-​sgz

Schnell­test­stel­le Pfle­ge­dienst FOIDL Kro­nach (ohne Termin)

Im Zie­gel­win­kel 16, 96317 Kronach

Test­zeit: 09:00 – 11:00 Uhr

Schnell­test­stel­le DLRG Küps, Grund- und Mittelschule

Am Hir­ten­gra­ben 7, 96328 Küps

Test­zeit: 15:00 Uhr – 17:00 Uhr

Anmel­dung online unter kueps​.dlrg​.de/​c​o​r​o​n​a​-​s​c​h​n​e​l​l​t​est jedoch auch ohne Anmel­dung möglich!

Schnell­test­stel­le Nord­hal­ben – FC Sportheim,

Loben­stei­ner Str. 64, 96365 Nordhalben

Test­zeit: 09:00 Uhr – 10:30 Uhr

Markt-Apo­the­ke Pressig

Haupt­stra­ße 29, 96332 Pressig

Test­zeit: 08:00 Uhr – 11:00 Uhr und 16:00 Uhr – 17:00 Uhr

Anmel­dung online unter https://​www​.marktapo​the​ke​.de oder tele­fo­nisch 09265 9580

Fran­ken­wald-Apo­the­ke Tettau

Markt­platz 8, 96355 Tettau

Test­zeit: 09:00 Uhr – 10:00 Uhr

Anmel­dung tele­fo­nisch unter 09269 1317

Igel-Apo­the­ke Wallenfels

Haupt­stra­ße 28, 96346 Wallenfels

Test­zeit: 08:30 Uhr – 9:00 Uhr

Anmel­dung tele­fo­nisch unter 09262 9595 – spä­te­stens am vor­her­ge­hen­den Werktag

Schloss-Apo­the­ke Weißenbrunn

Schloss­gas­se 1a, 96369 Weißenbrunn

Test­zeit: 10:00 Uhr – 11:00 Uhr

Anmel­dung tele­fo­nisch unter 09261 61233

PCR-Test­stel­le 31.12.2021 – Silvester:

Coro­na-Test­zen­trum in Kronach

Indu­strie­stra­ße (ehem. Park­platz der Fa. Loewe)

Test­zeit: 08:00 Uhr – 12:00 Uhr

Anmel­dung online unter: https://​kro​nach​.eco​ca​re​.cen​ter/

Schnell­test­stel­len 01.01.2022 – Neujahr

Schnell­test­stel­le DLRG Kronach

Hus­si­ten­gas­se 4, 96317 Kronach

Test­zeit: 11:00 Uhr – 13:00 Uhr

Anmel­dung online unter https://​kro​nach​.dlrg​.de/​i​n​f​o​r​m​i​e​r​e​n​/​t​e​s​t​z​e​n​t​rum gewünscht, jedoch kei­ne Anmel­dung erforderlich

Schnell­test­stel­le Pfle­ge­dienst FOIDL Kro­nach (ohne Termin)

Im Zie­gel­win­kel 16, 96317 Kronach

Test­zeit: 09:00 – 11:00 Uhr

Schnell­test­stel­le DLRG Küps, Grund- und Mittelschule

Am Hir­ten­gra­ben 7, 96328 Küps

Test­zeit: 10:00 Uhr – 12:00 Uhr

Anmel­dung online kueps​.dlrg​.de/​c​o​r​o​n​a​-​s​c​h​n​e​l​l​t​est jedoch auch ohne Anmel­dung möglich!

Schnell­test­stel­le Dia­ko­nie Mit­witz – alte Schule

Schul­stra­ße 6, 96268 Mitwitz

Test­zeit: 19:00 Uhr – 19:30 Uhr

Schnell­test­stel­le Stein­wie­sen – Mittelschule