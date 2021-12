Sel­ber Wöl­fe vs. EC Kas­sel Hus­kies 2:3 (0:1; 1:0; 1:2)

Eine ganz enge Kiste war die Par­tie unse­rer Sel­ber Wöl­fe gegen die Kas­sel Hus­kies. Lei­der ohne Hap­py End für unse­re Far­ben. Letzt­end­lich lie­fen unse­re Wöl­fe immer wie­der einem Rück­stand hin­ter­her, was gegen die cle­ve­ren Hus­kies eine schwie­ri­ge Mis­si­on war. Alles in allem haben unse­re Wöl­fe jedoch den mit vie­len Top­spie­ler gespick­ten Hus­kies alles abverlangt.

Rasan­ter Spielbeginn

Es ent­wickel­te sich von Beginn an eine rasan­te Par­tie. Bei­de Teams hat­ten in etwa aus­ge­gli­che­ne Spiel­an­tei­le und es gab kaum Unter­bre­chun­gen. Reuß in der 3. Minu­te mit dem ersten Aus­ru­fe­zei­chen auf unse­rer Sei­te, doch Gäste­tor­hü­ter Nef­fin kratz­te die Schei­be gera­de noch so mit dem Scho­ner von der Linie.

Wenig spä­ter prüf­te Aquin den Kas­se­ler Schluss­mann, der den Schuss unse­res Kana­di­ers jedoch mit der Fang­hand weg­fisch­te. In der 13. Minu­te war es wie­der­um Aquin, der knapp ver­zog und im Gegen­zug hat­te Granz im Allein­gang die Gäste­füh­rung auf dem Schlä­ger, doch Bit­zer blieb ganz cool und ließ sich nicht fop­pen. Bes­ser mach­te es kurz dar­auf Wahl – Böh­rin­ger saß wegen eines Knie­checks gera­de ein­mal 20 Sekun­den drau­ßen – der eine schö­ne Kom­bi­na­ti­on zum 0:1 abschloss.

Wöl­fe kämp­fen sich zum Ausgleich

Head­coach Hohen­ber­ger war durch einen ver­let­zungs­be­ding­ten Aus­fall von Schwam­ber­ger zum Umstel­len gezwun­gen. Reuß rück­te jetzt neben Van­tuch und Gare, Klug­hardt nahm Reuß´ Platz in unse­rer 3. For­ma­ti­on ein. Die Par­tie wog nun hin und her. Aquin in der 21. mit einer Chan­ce in Unter­zahl, auf der Gegen­sei­te ret­te­te Bit­zer gegen Mac­Queen. 5 Minu­ten spä­ter war es Boi­ar­chi­nov, der Nef­fin zum ersten Mal an die­sem Abend über­win­den konn­te und den zwi­schen­zeit­li­chen Aus­gleich mar­kier­te. Unse­re Wöl­fe spiel­ten jetzt hart, fuh­ren Checks zu Ende und waren der unan­ge­neh­me Geg­ner, der sie schon die gesam­te Sai­son sein woll­ten. Aquin hat­te sogar das 2:1 auf dem Schlä­ger, doch Nef­fin parier­te mit der Stock­hand. Kurz vor Drit­telen­de ret­te­te bei Kas­se­ler Über­zahl der Pfo­sten gegen Mac­Queens Abschluss.

Wöl­fe nah am Ausgleich

Gleich zu Beginn des letz­ten Spiel­ab­schnitts konn­ten sich die Hus­kies län­ger in unse­rer Ver­tei­di­gungs­zo­ne fest­set­zen, was Mac­Queen mit dem 1:2 zu nut­zen wuss­te. Unse­re Wöl­fe steck­ten nicht auf, Reuß allei­ne gegen Nef­fin, doch der Gäste­kee­per blieb sieg­reich. Dem 1:3 durch Came­ron ging even­tu­ell ein Foul an Miglio vor­aus, doch alle Pro­te­ste hal­fen nichts. Unse­re Wöl­fe war­fen nun alles nach vorn. Boi­ar­chi­nov traf mit sei­nem Schuss nur Klug­hardt, kurz dar­auf parier­te Bit­zer gegen einen davon­ge­eil­ten Hus­kies-Angrei­fer. In der 57. Minu­te schei­ter­te Gare noch, doch eine Minu­te spä­ter über­rasch­te Miglio Nef­fin mit sei­nem Schuss ins kur­ze Eck zum 2:3. Doch trotz einer wei­te­ren Über­zahl­si­tua­ti­on gelang unse­ren Wöl­fen der durch­aus ver­dien­te Aus­gleich nicht mehr.

