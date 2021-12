Roman­epi­so­den von Joa­chim Kortner

Der Wirt­schafts­mi­ni­ster

Irgend­ei­ne Jury hat­te dar­über abge­stimmt. Und jetzt steht das Ergeb­nis in den Zei­tun­gen. Die haben gesagt, dass der Gun­ther mit sei­ner Tasten­ring­zan­ge der Beste aus der gan­zen Bun­des­re­pu­blik ist. Sie­ger­eh­rung in Frank­furt am Main. Und der Lud­wig Erhard, der dicke Bun­des­wirt­schafts­mi­ni­ster, wird extra aus Bonn kom­men und ihm die Sie­ger­ur­kun­de über­rei­chen. Hed­wig schickt den Gun­ther zum Schnei­der Men­del, weil der auch katho­lisch ist. Der muss ihm eine schwar­ze Hose nähen. Die Jacke dazu kommt vom Anzug des Vaters.

*

Irgend­wie fremd sieht er für Jakob aus. Sein Gun­ther mit der sil­ber­grau­en Kra­wat­te vom Papa. Gleich drei Zei­tun­gen kauft der Vater. Einen Arti­kel schnei­det er sich aus, steckt ihn in eine durch­sich­ti­ge Hül­le. Zum Her­um­zei­gen. Und dass er nicht ver­schmiert wird. Von den vie­len Hän­den, durch die er jetzt wan­dern muss.

*

Die schwar­ze Hose vom Schnei­der Men­del sieht mit Papas Jackett fast aus, wie ein dunk­ler Anzug. Als der Gun­ther aus Frank­furt von der Sie­ger­eh­rung zurück kommt, da hat er die Urkun­de dabei. Die Mama wäscht sich noch schnell die Hän­de, holt einen Kis­sen­be­zug aus dem Wäschefach und brei­tet ihn auf der Wachs­tuch­decke aus. Ein gro­ßes Hoch­glanz­fo­to und sei­ne Sie­ger­ur­kun­de hat er mit­ge­bracht. Der Lud­wig Erhard reicht ihm die Hand. Und der Gun­ther macht einen Die­ner. L. Erhard hat der Wirt­schafts­mi­ni­ster hin­ge­schnör­kelt. Der Vater sagt, sie sol­len sich nicht über die Urkun­de beu­gen. Weil sonst leicht Spucke­trop­fen drauf kom­men könn­ten. Allein die Unter­schrift 1von einem ech­ten Mini­ster ist min­de­stens hun­dert Mark wert, meint Jakob. Mit Geld wäre das nicht zu bezah­len, belehrt ihn die Mama. Das sei die Ehre.

Rast­stra­ße

Roman in Epi­so­den Joa­chim Kortner

Paper­back

244 Sei­ten

ISBN-13: 9783833489839

Ver­lag: Books on Demand

Erschei­nungs­da­tum: 28.04.2008

Spra­che: Deutsch

Far­be: Nein

Bestel­lung (Paper­back & E‑Book): https://​www​.bod​.de/​b​u​c​h​s​h​o​p​/​r​a​s​t​s​t​r​a​s​s​e​-​j​o​a​c​h​i​m​-​k​o​r​t​n​e​r​-​9​7​8​3​8​3​3​4​8​9​839