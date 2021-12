„Tier­heim­wün­sche wer­den wahr“. Unter die­sem Mot­to unter­stützt die Heim­tier­be­darfs­ket­te Fress­napf auch in die­sem Jahr loka­le Tier­hei­me in ganz Deutsch­land. In…

Junio­rhel­fer an Bay­reu­ther Schu­len bekom­men Erste-Hil­fe-Ruck­säcke

Gemein­sam mit der Fir­ma Hansa­plast spons­ort das Jugend­rot­kreuz ein Kon­ti­gent an Erste-Hil­fe-Ruck­säcken für Schu­len in Bay­ern. In die­sen befin­det sich…