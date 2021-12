Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Schö­ne Bescherung!

Am 24.12.2021 um 15:05 Uhr kam ein 58 Jah­re alter Mann mit sei­nem BMW im Bereich Wei­trams­dorf aus zunächst unge­klär­ter Ursa­che nach links von der Fahr­bahn ab und prall­te gegen einen Baum. Vor Ort konn­te durch einen Zeu­gen Alko­hol­ge­ruch fest­ge­stellt wer­den. Ein Atem­al­ko­hol­test konn­te auf Grund der Ver­fas­sung des Fah­rers nicht durch­ge­führt. Er wur­de mit einer Kopf­platz­wun­de ins Kli­ni­kum Coburg gebracht. Am Pkw des Unfall­fah­rers ent­stand ein Sach­scha­den von 40.000 Euro. Der Scha­den am Baum wird mit 1000 Euro bezif­fert. Gegen den Fahr­zeug­füh­rer wird nun wegen eines gefähr­li­chen Ein­griffs in den Stra­ßen­ver­kehr ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

- Fehl­an­zei­ge -