Über eine groß­zü­gi­ge Spen­de der Rechts­an­wäl­te und Steu­er­be­ra­ter Rosen­schon Grim­me Hen­ker (RGH) dür­fen sich in die­sem Jahr drei der ehren­amt­li­chen Gemein­schaf­ten des BRK Kreis­ver­ban­des Bay­reuth freuen.

3.000 Euro spen­de­ten die Rechts­an­wäl­te und Steu­er­be­ra­ter an die Bereit­schaf­ten, das Jugend­rot­kreuz und die Was­ser­wacht. Damit för­dert Rosen­schon Grim­me Hen­ker die Aus­übung des Ehren­am­tes in Stadt und Land­kreis Bay­reuth auf einer brei­ten Basis mit umfang­rei­chen Tätig­keits­fel­dern in im Kata­stro­phen­schutz, dem erwei­ter­ten Ret­tungs­dienst, der Was­ser­ret­tung und der Jugend­ar­beit. Da vie­le Lei­stun­gen der Ehren­amt­li­chen nicht durch Kosten­trä­ger refi­nan­ziert wer­den, sind die Gemein­schaf­ten des Roten Kreu­zes auf die Unter­stüt­zung durch die Bür­ger­schaft oder Fir­men ange­wie­sen, um ihre breit­ge­fä­cher­ten Ange­bo­te an Dien­sten auf­recht erhal­ten zu können.

Mit Spen­den wer­den unter ande­rem die Aus­rü­stung der Hel­fe­rin­nen und Hel­fer der Bereit­schaf­ten oder Was­ser­ret­ter der Was­ser­wacht oder die Aus­stat­tung der Jugend­grup­pen des Jugend­rot­kreu­zes finanziert.

Der BRK Kreis­ver­band Bay­reuth bedankt sich bei den Spen­dern für die groß­zü­gi­ge Unterstützung.