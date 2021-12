Bam­bergs Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke und Land­rat Johann Kalb haben einen Tag vor Hei­lig­abend das Impf­zen­trum Bam­berg besucht. „Wir möch­ten unse­re Wert­schät­zung für das Enga­ge­ment der Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter zum Aus­druck brin­gen. Es ist nicht selbst­ver­ständ­lich, dass das Impf-Ange­bot über die Fei­er­ta­ge in einem sol­chen Umfang auf­recht­erhal­ten wird“, so Ober­bür­ger­mei­ster Star­ke. Auch für die Soldat:innen der Bun­des­wehr gab es loben­de Wor­te: „Die Bun­des­wehr hat sich wäh­rend der gesam­ten Pan­de­mie als ver­läss­li­cher Part­ner erwie­sen, der uns schnell und zuver­läs­sig vor Ort unter­stützt. Dafür möch­ten wir uns eben­falls bedan­ken“, sag­te der Landrat.

Der­zeit sind im Stadt­ge­biet Bam­berg zehn Soldat:innen im Kli­ni­kum im Ein­satz sowie sechs Soldat:innen im Impf­zen­trum. Im Land­kreis Bam­berg sind acht Soldat:innen zur Kon­takt­nach­ver­fol­gung im Gesund­heits­amt ein­ge­setzt sowie 10 Soldat:innen in den bei­den Land­kreis­kran­ken­häu­sern. Es geht um die Hil­fe bei Kran­ken­trans­por­ten, z.B. das Schie­ben gro­ßer Bet­ten, aber auch das Len­ken von Besucher:innen in Kran­ken­häu­sern oder Zugangs­kon­trol­len an den Ein­gän­gen. Die Koor­di­na­ti­on der Soldat:innen über­neh­men Oberst­leut­nant Armin Wun­der, Lei­ter Kreis­ver­bin­dungs­kom­man­do Bam­berg Stadt, sowie Oberst­leut­nant Mat­thi­as Wen­zel, stv. Lei­ter Kreis­ver­bin­dungs­kom­man­do Bamberg-Land.

Im Impf­zen­trum Bam­berg sind pro Schicht wäh­rend der Fei­er­ta­ge etwa 40 Mitarbeiter:innen im Dienst. Sie sor­gen dafür, dass sich Impf­wil­li­ge auch über Weih­nach­ten und Sil­ve­ster eine Coro­na-Schutz­imp­fung abho­len können.

Über­sicht: Imp­fen und testen wäh­rend der Feiertage

Das Impf­zen­trum Bam­berg, Emil-Kem­mer-Stra­ße 33, 96103 Hall­stadt, hat zu fol­gen­den Zei­ten geöffnet:

26.12.2021 von 9 Uhr bis 12 Uhr

31.12.2021 von 8.30 Uhr bis 11.30 Uhr

1.01.2022 von 13 Uhr bis 16 Uhr

6.01.2022 von 9 Uhr bis 12 Uhr: nur für Kin­der zwi­schen 5 und 11 Jah­ren, Anmel­dung unter der Tele­fon­num­mer 0951/9423010

Detail­lier­te Infor­ma­tio­nen zur Anmel­dung, Ter­mi­nen sowie mit­zu­brin­gen­den Unter­la­gen sind unter www​.impf​zen​trum​-bam​berg​.de zu fin­den. Die Außen­stel­le in der Kon­zert- und Kon­gress­hal­le ist wäh­rend der Fei­er­ta­ge geschlos­sen, eben­so die Reg­nitz­A­re­na in Hirschaid am 6.01.2022.

Einen Über­blick zu den Öff­nungs­zei­ten der Test­stel­len gibt es auf der Inter­net­sei­te der Stadt Bam­berg