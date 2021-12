Der Land­kreis Bay­reuth bringt sei­nen Bau­hof in Wei­den­berg auf den neue­sten Stand. Zusam­men mit Bür­ger­mei­ster Hans Wit­tau­er sowie des­sen Stell­ver­tre­ter Gün­ter Dörf­ler nahm Land­rat Flo­ri­an Wie­de­mann den Spa­ten­stich für die ca. 1,1 Mio. Euro teu­re Maß­nah­me vor.

„Mit dem Neu­bau der Werk­statt­hal­le wird eine wesent­li­che Ver­bes­se­rung der Arbeits­platz­ver­hält­nis­se im Bau­hof Wei­den­berg erreicht. Gera­de für mei­ne Mit­ar­bei­ter, die tag­täg­lich für unse­re Sicher­heit auf den Kreis­stra­ßen im Ein­satz sind, freut es mich daher sehr, dass wir die­se Maß­nah­me umset­zen kön­nen“, erklärt Land­rat Wiedemann.

Der Land­kreis Bay­reuth betreut als Stra­ßen­bau­last­trä­ger im Land­kreis­ge­biet rund 300 Kilo­me­ter Kreis­stra­ßen. Zur Durch­füh­rung der Auf­ga­ben im Bau und Unter­halt ist der Ein­satz einer Viel­zahl an Fahr­zeu­gen und Groß­ge­rä­ten not­wen­dig. War­tung und Pfle­ge, bis hin zu Repa­ra­tur­ar­bei­ten wer­den zen­tral im Kreis­bau­hof Wei­den­berg durch­ge­führt. Die Umrü­stung der eige­nen Fahr­zeu­ge sowie die Umrü­stung der Fremd­un­ter­neh­mer­fahr­zeu­ge für den Win­ter­dienst erfolgt eben­falls in Weidenberg.

Die bestehen­den Gebäu­de sind für die moder­nen Fahr­zeu­ge des Betriebs­dien­stes nicht mehr aus­rei­chend. So ist z.B. ist eine Ein­fahrt in die bestehen­den Hal­len auf­grund der Bau­hö­hen der LKWs nicht mehr mög­lich. Im Win­ter­dien­st­ein­satz wer­den not­wen­di­ge Repa­ra­tu­ren der­zeit bei Dun­kel­heit, Käl­te und Näs­se im Frei­en durchgeführt.

Durch die neue Werk­statt­hal­le wird der Kreis­bau­hof in Wei­den­berg, auch im Hin­blick auf die Arbeits­be­din­gun­gen für die Mit­ar­bei­ter des Land­krei­ses, auf einen moder­nen Stand gebracht. Wei­ter­hin wird durch den Neu­bau die über­dach­te Nutz­flä­che des Kreis­bau­hofs erhöht. Der­zeit im Frei­en unter­ge­brach­te Fahr­zeu­ge und Gerä­te kön­nen dann dort in den betriebs­frei­en Zei­ten mate­ri­al­scho­nend abge­stellt werden.

Die Grö­ße der neu­en Werk­statt­hal­le ori­en­tiert sich an den Richt­li­ni­en für die Anla­ge von Mei­ste­rei­en sowie an den spe­zi­el­len Anfor­de­run­gen an den Kreis­bau­hof. Bei der Pla­nung und Rea­li­sie­rung wer­den zudem umwelt­recht­li­che Belan­ge berück­sich­tigt. Es ent­steht bei­spiels­wei­se ein neu­es Gefahr­stoff­la­ger. Aus abwas­ser­tech­ni­scher Sicht wird durch die Erneue­rung der Abschei­de­r­an­la­ge die Abwas­ser­be­hand­lung verbessert.

Das geplan­te Gebäude

Auf einer Grund­flä­che von mehr als 500 Qua­drat­me­tern soll ein Gebäu­de von ca. 25 Metern Län­ge, 20 Metern Brei­te, einer Trau­fen­hö­he von 6 Metern und eine First­hö­he von fast 9 Metern ent­ste­hen. Die neue Ein­fahrt­hö­he von 4,50 Metern macht es mög­lich, alle Fahr­zeu­ge des Fuhr­parks auf­neh­men zu können.

Die LKW-Werk­statt­hal­le wird mit einer War­tungs­gru­be und einer Hebe­büh­ne für Trans­por­ter aus­ge­stat­tet sein, ein Rei­fen­la­ger sowie ein Gefah­ren­stoff­la­ger für brenn­ba­re Flüs­sig­kei­ten, einen Büro­raum und Toi­let­ten ent­hal­ten. Die innen­lie­gen­de Wasch­hal­le wird mit Schlamm­fang aus­ge­stat­tet sein. Die Lager­mög­lich­kei­ten im ersten Stock wer­den mit Gabel­stap­ler und über eine Trep­pe erreich­bar sein. Vor der Hal­le im Außen­be­reich ist eine Wasch- und Betan­kungs­flä­che vorgesehen.

Die Hal­le ent­steht als Stahl­kon­struk­ti­on mit Sand­wich-Ele­ment-Ver­klei­dung, die Innen­wän­de sind aus Mau­er­werk, Böden und Decken wer­den in Stahl­be­ton aus­ge­führt. Fas­sa­de, Dach (Blech­s­and­wich­ele­men­te), Fen­ster und Türen wer­den hoch­wär­me­ge­dämmt. Das Dach ist für eine Pho­to­vol­ta­ik-Nach­rü­stung aus­ge­legt, geheizt wird über Fern­wär­me aus der bestehen­den Werk­statt. Eine neue Die­sel-Tank­an­la­ge mit 10.000-Liter-Tank ersetzt die vor­han­de­ne Tank­stel­le. Die Fer­tig­stel­lung der Werk­statt­hal­le ist für Ende Früh­jahr 2022 geplant.